Piermattei al 98° riprende il Rebocco

"Viola" avanti di due reti nella ripresa, ma Garibotti ad inizio seconda frazione e il centrale difensivo in pieno recupero sanciscono il pareggio per il Marolacquasanta. La squadra di Moggia finisce in dieci per l'espulsione di Fusetti

La Spezia - Prima giornata di ritorno per il campionato di I Categoria e al "Tanca" si sfidano in un match importante sia per la parte calda della classifica che per la zona Play - Off i padroni di casa del Marolacquasanta e il Rebocco. Entrambe le formazioni sono reduci da un'affermazione esterna di misura: marolini contro il Riccò Le Rondini, "Viola" in casa del fanalino di coda Ceparana.



Le formazioni: Mister Fabiani deve rinunciare al centrocampista Marchi e sceglie la coppia offensiva Vaccarezza - Ricciardi, con Papa e un Zangani non al meglio che partono dalla panchina, e Garibotti sulla trequarti. In regia Quattromani e a difesa dei pali Luciani prende il posto di Bonauguri. Mister Moggia, squalificato, risponde piazzando in regia l'esperto 43enne El Fahimi con tridente offensivo D. Iaione - Di Muri - Quezada. In porta l'ex Vatteroni, problemi a centrocampo per la contemporanea assenza di Strata, Balsano e M. Iaione.



Primo tempo: Marola che parte in avanti e al 3° ecco il fallo di mano di Saif che scivola e tocca al limite, ammonito. Sulla successiva punizione ci prova Quattromani a giro di destro con la palla che sfiora la base del palo alla destra di Vatteroni. Risponde all'8° la formazione ospite con un'apertura di El Fahimi che mette in movimento a sinistra Di Muri il quale dalla linea di fondo mette in mezzo un bel pallone, ma Luciani è pronto e in uscita bassa fa sua la sfera. Al 10° disimpegno sbagliato di Saif con Porqueddu recupera palla e prova il diagonale che termina ampiamente sul fondo. Al quarto d'ora fallo di Gasparini su Di Muri, dalla successiva punizione Fusetti mette in mezzo, pallone respinto recuperato da Saif che calcia al volo di destro con la sfera che si alza sopra la traversa. Passano appena 120" secondi di gioco e la partita si sblocca: solita apertura sulla sinistra di Fusetti ad innescare Di Muri che arriva sul fondo e conclude di destro, Piermattei in scivolata nel tentativo di spazzare devia il pallone che si insacca sul secondo palo. Al 21° immediata risposta marolina con una grande azione palla a terra: Ranieri scende a sinistra e serve Vaccarezza che di esterno destro smarca al limite Ricciardi, l'ex Ceparana si accentra e prova il sinistro bloccato facilmente a terra da Vatteroni. Al 23° vicino al raddoppio il Rebocco quando D. Iaione lavora un bel pallone al limite dell'area e allarga per Di Muri che scende a sinistra, entra in area, sterza sul destro e conclude con il pallone che esce a fil di palo a Luciani battuto. Al 27° bel numero di Porqueddu a centrocampo che si libera al tiro e poi conclude dal limite, ma perfetta è la chiusura di Saif che respinge la pericolosa conclusione. Al 29° corner teso di Fusetti e Saif sovrasta gli avversari in elevazione incornando in maniera perentoria il pallone del raddoppio sotto la traversa. Al 38° lancio di El Fahimi per Fusetti che di prima intenzione cerca Davide Iaione, bravissimo Luciani in uscita sui piedi dell'attaccante. Al 40° quasi una replica di Saif che con un altro perentorio colpo di testa sfiora la traversa. Al 43° si rivede il Marola quando dagli sviluppi di un corner ecco il rapido scambio tra Quattromani e Garibotti con quest'ultimo che con un gran tiro impegna Vatteroni nella respinta di pugno. Squadre al riposo negli spogliatoi sul parziale di 0 - 2.



Ripresa: Partita meno vibrante nel secondo tempo, ma Marola che la riapre praticamente subito trovando il gol dell'1 - 2 al 56°: Vatteroni respinge la conclusione di Garibotti, ma nulla può sul tap - in vincente di Porqueddu. Al 67° la risposta del Rebocco con una grande conclusione di Mendoza che sorvola di poco la traversa. Tre minuti prima della mezzora della ripresa gran lancio di Quattromani a servire Ricciardi che non aggancia da favorevole posizione per la battuta a rete. A seguire grande parata di Vatteroni che salva a tu per tu con il neo entrato Misiti. Al 90° minuto Rebocco in inferiorità numerica per il doppio giallo comminato a Fusetti. Cinque minuti di recupero decretati dall'arbitro, ma al 98° arriva il pareggio marolino: lancio lungo dalla retrovie che supera Devoto trovando libero Piermattei (nella foto, ndr) che con un gran pallonetto supra l'ex compagno Vatteroni proteso in disperata uscita e sancisce il definitivo 2 - 2. Un punto a testa che fa sicuramente più contento il Marolacquasanta e lascia l'amaro in bocca ai "viola" di Moggia che già pregustavano il successo.

Tabellino



Marolacquasanta - Rebocco 2 - 2

Marcatori: 17° aut. Piermattei (R), 29° Khalouq Saif (R), 56° Porqueddu (M), 98° Piermattei (M)



Note: al 90° espulso Fusetti (R) per doppia ammonizione



Marolacquasanta: Luciani, Gasparini, Ranieri, Piermattei, D'Imporzano, Vanoli, Porqueddu, Quattromani, Vaccarezza, Garibotti, Ricciardi. All. Fabiani

A disp.: Secondi, Nieri, Mondini, Misiti, Papa, Sanguinetti, Bello, Zangani, Lubrano.



Rebocco: Vatteroni, Cardetti, Barrow, Mendoza, Devoto, Saif Khalouq, Quezada, Fusetti, D. Iaione, El Fahimi, Di Muri. All. Moggia, squalificato, in panchina Cella

A disp.: Ussi, Giorgi, Fregosi, Agliano, Arpe, Cattani, Ruberto.