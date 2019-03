Perla di Cabano: continua il "magic moment" del Riccò Le Rondini

A San Benedetto la squadra di Baudone piega l'Antica Luni che riapre il match troppo tardi con l'ex di turno Piazza. Quinta vittoria consecutiva per i locali che iniziano a pensare all'alta classifica. Situazione complicata per i "gladiatori"

Riccò del Golfo - Continua anche contro l'Antica Luni, penultima forza del torneo, il periodo di grazia del Riccò Le Rondini di mister Baudone. Un periodo che, da quando sono rientrati i tanti assenti per squalifica, ha visto i gialloblu ottenere 18 dei 21 punti a disposizione delle ultime sette partite segnando 14 reti e subendone solo 5. L'unica sconfitta è arrivata, oltretutto, in casa dell'attuale capolista Levanto. Fatta questa debita premessa si capiva come quella di San Benedetto fosse trasferta veramente ardua per la squadra di mister Duranti bisognosa di punti salvezza e conscia già della vittoria mattutina del Marolacquasanta sul Moneglia.



La partita si apre con una saetta di Gaeta che, direttamente da piazzato, scalda i guanti di Menconi abile a respingere in calcio d'angolo la velenosa conclusione. Poco da segnalare fino al gol del vantaggio locale che si materializza 2' minuti dopo la mezzora grazie al solito Ferrari: cross rasoterra di Chella dalla corsia di destra e l'esperto centravanti stoppa ed insacca dimostrando rapidità d'esecuzione e istinto da bomber vero. Nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione si registrano altre due nitide occasioni da gol capitate sui piedi di Dalforno e di Tedesco che sciupano mancando il gol del raddoppio.

Nella ripresa ancora Tedesco non riesce a trovare la gioia dell'ottava rete stagionale con un diagonale ravvicinato che il numero uno ospite devia in calcio d'angolo toccando la sfera con il piede destro quando ormai il gol sembrava cosa fatta. All'87° il neo entrato Cabano raddoppia lo score da posizione impossibile infilando il pallone sotto l'incrocio dei pali con un magnifico destro imparabile per l'incolpevole Menconi. Perla del classe '96 alla prima realizzazione stagionale. L'Antica Luni non ci sta e con un moto d'orgoglio trova la rete che riapre la partita con l'ex di turno Piazza che ribadisce in rete alle spalle di Minerva una palla vagante in mezzo all'area di rigore. Per fortuna dei padroni di casa l'Antica Luni non riesce a trovare lo spunto decisivo per riagguantare il pareggio e il signor Sandri della Spezia dice che può bastare così. Si materializza così la quinta vittoria consecutiva per la formazione di mister Baudone che, ragionando di partita in partita, può comunque iniziare a fare un pensierino alla zona Play - Off. I gialloblu ospiti vedono invece allontanarsi ulteriormente le speranze di agganciare i Play - Out con il Marola che ora dista dieci punti tondi tondi.



Tabellino



Riccò Le Rondini - Antica Luni 2 - 1

Marcatori: 32° Ferrari (R), 87° Cabano (R), 90° Piazza (A)



Riccò Le Rondini: Minerva, Fiocchi A., Celaj, Arrabito, Fiocchi M., Mecherini, Ferrari (74° Cabano), Dalforno, Tedesco (68° Martinez), Gaeta (85° Cordovani), Chella (89° Volpi). All. Baudone

A disp.: Pierini, Bertonati, Di Moisè, Fiorini.



Antica Luni: Menconi, Guerrieri, Pellini G., Cantatore (69’ Mboup), Arzá, Piazza, Franzoni (88’ Orlandazzi), Chiummiello, Caleo (55’ Dell’Amico), Pellini A., El Omari. All. Duranti

A disp.: Grassi, Giorgi, Moracchioli.



Arbitro: Sig. Sandri della Spezia



G.L. -->