Pegazzano, risoluzione con mister Bertolini

La Spezia - Primo cambio in panchina nel campionato di I Categoria Girone D. Il Pegazzano ha infatti comunicato l'avvenuta sostituzione della guida tecnica risolvendo in maniera consensuale il rapporto con mister Michele Bertolini. L'allenatore era giunto sulla panchina degli spezzini quest'estate in arrivo dal Cadimare. Fatale al tecnico la sconfitta patita ieri nello scontro salvezza in casa del San Lazzaro Lunense. Dopo cinque giornate il Pegazzano si trova ancora a quota 0 punti in classifica. Di seguito il comunicato ufficiale del club.



"La Societa' Pegazzano Calcio 2015 comunica che, di comune accordo in data odierna, è stato rescisso il rapporto di lavoro con il responsabile della prima squadra Signor Bertolini Michele. La Società provvederà nel giro di breve di comunicare il nuovo allenatore.

La Società Pegazzano ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e augura le migliori fortune in campo professionale ed umano."