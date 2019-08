Pegazzano, quindici volti nuovi e una rosa ringiovanita

La Spezia - Lo scorso 26 Agosto è ripartita la nuova stagione per il Pegazzano. La formazione spezzina si ripresenta ai nastri di partenza del campionato di I Categoria molto rinnovata e ringiovanita in tutta la sua rosa. Novità a partire dall'allenatore che sarà, come da tempo anticipato da Calcio Spezzino, l'ex Cadimare Michele Bertolini, la scorsa stagione vice di mister Buccellato nel sodalizio cadamoto che ha centrato i Play - Off di Promozione, ma in passato primo allenatore del Rebocco.



E' il Direttore Generale Leonardo "Mario" Romeo a presentarci le conferme e le novità in casa bianconera: "Nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato siamo riusciti ad iscriverci al campionato di I Categoria per il terzo anno consecutivo dopo aver vinto il campionato di II Categoria. Manteniamo ben saldi quei valori per cui siamo nati, e con lo scopo di far calcio nello storico quartiere spezzino. Abbiamo ringiovanito la squadra con quindici nuovi giocatori di qualità e prospettiva. Sono rimasti sposando ancora una volta il nostro progetto, lo zoccolo duro della squadra ossia l’inossidabile capitano e bomber Romeo Simone, il mediano Nuti Tobia, il regista Scapazzoni Alessio, Ratti Federico e il grande Tortorelli Giordano. Confermati anche i giovani Diamanti e Venturotti e i portieri De Nevi e Saturnino. L'allenatore è il Sig. Michele Bertolini. Un profilo giovane, ma con tanta esperienza avendo allenato squadre importanti. Si avvarrà della grande e preziosa collaborazione dei preparatori atletici Mattia Mauro e Torrini Diego. Inoltre per il quarto anno consecutivo rimane il solidissimo ed eterno preparatore dei portieri Paolo De Cicco."



Vediamoli quindi questi quindici volti nuovi. Oltre al "colpaccio" Francesco Terribile che avevamo già presentato è fatta per un terzetto di arrivi dal neo promosso Arcola Garibaldina. Si tratta di Edoardo Raimondi, Davide Coppola e Federico Macera rispettivamente difensore, esterno e attaccante. Per l'attacco ecco anche il classe '97 Giosuè Arena, ex bomber della Juniores del Canaletto con 15 reti in un torneo, ma che ha già vestito le maglie di Real Fiumaretta in Promozione e Riccò Le Rondini in I Categoria. Sempre dal Canaletto ecco il classe '99 Samuel Quezada, la scorsa stagione al Rebocco in prestito in I Categoria, e il classe 2000 Niccolò D'Andrea, la scorsa stagione in prestito al Valdivara 5 Terre, entrambi esterni offensivi. Dopo Terribile dal Valdivara 5 Terre è fatta anche per il centrocampista Giuseppe Ruberti. Dal Don Bosco Spezia arriva l'esterno d'attacco classe '99 Giacomo Azzaro reduce da due tornei in Promozione con all'attivo 3 reti. Sempre dai "salesiani" arrivano poi due giovani di prospettiva come l'attaccante Christian Pieri e l'esterno Jonathan Reyes. Per la porta è fatta con Daniele Folegnani, estremo difensore in arrivo dal Ceparana e che in passato ha vestito anche la maglia dell'Olimpia Piana Battolla. In difesa spazio anche per il giovane classe '99 Giorgi Davide ex Rebocco e Cadimare. Infine due innesti dal Don Bosco Spezia B come il difensore e capitano Mamadou Dabo che ha già esordito in Promozione con il Don Bosco Prima Squadra e il centrocampista Kauakou Moro.