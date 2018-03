Pegazzano e Monterosso, un pari dalla poche emozioni

Partono meglio i ragazzi di Corrado vicini alla rete con Liotti, poi esce il giovane Monterosso che colpisce una traversa con N. Minetti e si divora un gol con Martelli. Pareggio tutto sommato giusto

La Spezia - Finisce con il secondo pareggio consecutivo per entrambe il confronto diretto tra Pegazzano e Monterosso affrontatesi in una piovosa domenica mattina al "Franco Cimma" di Pagliari su un terreno inzuppato d'acqua. Il risultato di 0 - 0 è il più giusto e veritiero per quanto si è visto in campo in una partita in cui le emozioni sono state veramente poche. La squadra di casa, affidata da tre giornate a mister Corrado, arriva al match dopo essere stato raggiunta sul pareggio in pieno recupero sette giorni prima dalla Tarros Sarzanese. In attacco indisponibile Riccardo Russo l'ex allenatore del Valdivara si affida a bomber Simone Romeo, parte titolare anche il giovane Bagnoli. Gli ospiti, reduci dal pareggio casalingo con l'Ameglia, ma soprattutto dalla semifinale di Coppa Liguria di Mercoledì persa con il Bogliasco ottenendo però la qualificazione alla finale, devono fare i conti anch'essi con qualche assenza di troppo come i lungodegenti Bellingeri e Bettanin, Cluasi, Di Grottole, Basso, il portiere Bordigoni ecc.. In porta va il giovane '99 Ancorati in una squadra molto giovane dove spiccano le presenze di under quali Guano, Luiso, Vargas, Martelli e che mettono in mostra un Nicolò Minetti in gran spolvero nelle ultime giornate. Si diceva delle poche occasioni da rete. Una delle più clamorose arriva al 16° per i padroni di casa quando Simone Romeo smarca Liotti davanti ad Ancorati, ma il portierino ospite è bravissimo a scegliere il giusto tempo dell'uscita ed anticipa l'esterno d'attacco bianconero. Un po' più vivace la ripresa quando al 50° Cattabiani su punizione smarca Romeo Simone che calcia prontamente, la sfera è ribattuta, riprende Russo Tiziano che calcia sul fondo. Viene poi fuori il Monterosso che sfiora la rete con una punizione di seconda calciata da Nicolò Minetti che colpisce la traversa a Baron battuto. Poco dopo cross invitante dalla destra e sul secondo palo sbuca Martelli che conclude da sottomisura, ma manda incredibilmente sul fondo divorandosi la rete del vantaggio. La partita si conclude senza ulteriori emozioni nonostante i due allenatori provino a vivacizzare il match con gli inserimenti di Bindi e Peroni da una parte e di T. Minetti sull'altro fronte. Le due compagini proseguono a braccetto in classifica salendo entrambe a quota 29 punti.



A fine partita questo il parere sul match dell'allenatore locale Marco Corrado:



"Bene noi per circa 60' minuti creando due occasioni nitide per il vantaggio con Liotti e Romeo Simone. Nel secondo tempo più veemente il Monterosso che colpisce una traversa e con una ghiotta occasione per Martelli. Punto giusto, per cambiare la partita avremmo dovuto segnare subito. Comunque nelle ultime tre settimane sto vedendo un progresso nella squadra che sta lavorando con impegno. E' oggettivo che abbiamo una rosa corta come fuoriquota, ma tutti stanno dando il massimo cercando di conseguire la salvezza lavorando tanto e divertendoci. Ora pensiamo al Marola"



Gli fa eco il collega e avversario di giornata Luca Piropi:



"Sono più che soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Archiviate le fatiche di Coppa i ragazzi hanno provato a giocare a calcio per 90' minuti su un terreno in condizioni difficili e se le conclusioni di Minetti e Martelli si fossero concretizzate non avremmo rubato nulla. Un plauso speciale ai sei fuori quota che si sono battuti come veterani. La salvezza diretta è ancora difficile, ma ci proveremo fino alla fine."



Tabellino



Pegazzano - Monterosso 0 - 0



Pegazzano: Baron, Venturotti, Venè, M. Russo, T. Russo, Raspolini, Iaria, (69° Bindi), Cattabiani, S. Romeo, Liotti (67° Peroni), Bagnoli (79° Datteri). All. Corrado



Monterosso: Ancorati, Guano, Rosi, Luiso, Ricotta, Nardini, Martelli (75° T. Minetti), N. Minetti, Arpe, Scapazzoni, Vargas. All. Piropi



A disp.: Sig. Sanguinetti della Spezia