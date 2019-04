Pegazzano e Levanto Calcio impattano nel big match

I ragazzi di Olmi avanti con il solito Simone Romeo vengono raggiunti nella ripresa da una rete dell'interessante fuori quota Borgalli. Levanto agganciato in vetta dal Follo San Martino che vince in casa del Sarzana 1906. La squadra di Olmi è terza

La Spezia - Dopo un paio di partite un po’ “sonnolente”, la capolista torna brillante contro il Pegazzano terzo in classifica, in quel di Pagliari. Purtroppo per il Levanto Calcio arriva però l’aggancio in vetta da parte di quel Follo San Martino, capace di imporsi di misura sul difficile campo del Sarzana Calcio 1906, a cui i biancocelesti dovranno far visita proprio nel prossimo turno nel big match della penultima giornata di campionato.

Restando al “Franco Cimma”, rivieraschi forti a reagire al precoce vantaggio dei bianconeri di mister Olmi firmato dal solito Simone Romeo (nella foto di Fabrizio Ghini, ndr) che trasforma con freddezza un calcio di rigore concesso per un fallo di mano. Dopo lungo, ma costante inseguimento, infatti il pareggio arriva a metà della ripresa. Poco prima Baron aveva detto di no a una bordata da fuori area del capocannnoniere rivierasco Righetti, quindi su una conclusione di Borgalli, ci si mette anche il palo, ma sul successivo corner il portiere locale nulla può sul perentorio colpo di testa del medesimo Borgalli. Quindi la squadra di mister Agata prova a gettarsi ancora all’attacco, ma padroni di casa sono veramente abili a rispondere colpo su colpo. Un pareggio che alla fine lascia ancora apertissimo per entrambe le compagini il discorso promozione: tutto si deciderà dopo la sosta negli ultimi avvincenti 180' minuti di gioco del campionato. Da sottolineare nei padroni di casa la prova positiva del solito Simone Romeo, mentre tra gli ospiti continua a stupire in positivo il giovane Borgalli, un fuori quota veramente interessante che ben si sta mettendo in mostra in questa stagione.



Tabellino



Pegazzano - Levanto Calcio 1 - 1

Marcatori: 6° [Rig.] Romeo (P), 65° Borgalli (L)



Pegazzano: Baron, Venturotti (46’Reyes), Guano (76’ Tortorelli); Nardini, Fiorelli, Cattabiani; Venè (76’ Luiso), Ratti, Romeo, Scapazzoni, Russo. All. Olmi.



Levanto Calcio: Moretti, Anselmo, Nicora; Bertano, Giorgi, Borgalli; Minetti (84’ Callo), Filippone, Righetti; Barletta (9’ Monti), Sassarini (60’ Garibotti). All. Agata.



Arbitro: Sig. Di Maria di Chiavari