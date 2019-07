Nuovo centravanti per lo Sporting Club Aurora

Come anticipato da Calcio Spezzino arriva dal Casarza Ligure e ritrova Cizmja come ai tempi del Moneglia. Per mister Figone cinque conferme dalla scorsa stagione

Sestri Levante - Lo Sporting Club Aurora continua a completare la rosa dei calciatori in vista della nuova stagione da mettere a disposizione ai mister Christian Figone e Paolo Gianelli. Tra i confermati resteranno a vestire la maglia arancio blu il difensore classe '90 Luca Muzio, i centrocampista Domenico Besana, classe '96, ed il marocchino classe '92 Jalil Boussakoud. Insieme a loro hanno deciso di restare i giovani fuori quota classe '99 Edoardo Lampugnano, centrale difensivo, e il jolly di centrocampo Paolo Bo. Volto nuovo per l'attacco con un colpo veramente importante. Come anticipato nelle scorse settimane arriva a vestire la maglia dello Sporting Club Aurora l'esperto centravanti classe '85 Nicolò D'Amelio prelevato dal Casarza Ligure. Il giocatore tornerà a comporre con Cizmja, altro neo arrivo all'Aurora di questa stagione, la coppia offensiva che già si era vista in passato al Moneglia. Lo si ricorda poi anche per le esperienze con Real Fieschi (nella foto ai tempi della presentazione, ndr) e Moconesi.