Nuovo allenatore per l'Intercomunale Beverino

Le voci erano già nell'aria da qualche giorno, ma ora arriva l'ufficialità grazie alle dichiarazioni rilasciateci dal Direttore Sportivo bianco celeste Maurizio Scarafile.



L'Intercomunale Beverino saluta infatti mister Simone Ciuffardi, che aveva sostituito a campionato in corso mister De Biasi, e abbraccia la sua nuova guida tecnica.



Arriva sulla panchina del sodalizio del presidente Maugeri l'esperto allenatore Stefano Strata (nella foto con l'allenatore della Fezzanese Gabriele Sabatini, ndr). Mister dal lungo curriculum impreziosito da molti trofei nel corso delle varie stagioni. Lo ricordiamo infatti alla guida di Fezzanese, Migliarinese, Real Fiumaretta, Vezzano, Ceparana, oltre che con formazioni giovanili come Tarros Sarzanese, Rappresentativa Regionale Allievi ecc. ecc. La scorsa stagione aveva svolto la preparazione con il Magra Azzurri che richiamò poi in corso d'opera Paolini. Ora la nuova opportunità con il club di Beverino.



"La scelta su Stefano è dovuta al fatto di avere un mister con un ottima esperienza in campionati di questo genere alle spalle per cercare di far crescere la società." - dichiara proprio a Calcio Spezzino il diesse Scarafile - "Il progetto è sicuramente quello di provare a fare un campionato da protagonisti cercando di arrivare più in alto possibile e con Stefano Strata, dall'alto della sua esperienz,a siamo certi di non aver sbagliato. Ringrazio Simone Ciuffardi per il purtroppo breve periodo che abbiamo fatto insieme dovuto al Covid riconoscendogli un ottimo lavoro serio e professionale e gli auguro le migliori fortune calcistiche per il suo futuro."