Monterosso, è tornato Borromeo

Monterosso al Mare - Domenica scorsa al "Colombo" di Beverino sulla panchina dell'Asd Monterosso Calcio non vi era seduto come al solito mister Piropi nel match di andata del play out di I Categoria. La scorsa settimana infatti le strade dell'allenatore e della società si erano divise. Al suo posto ecco il ritorno di mister Andrea Borromeo che fino allo scorso torneo aveva guidato la squadra del comune delle Cinque Terre e a cui la dirigenza ha affidato il compito di salvare il sodalizio rivierasco. La sfida di andata contro il San Lazzaro Lunense è poi terminata con un pareggio a reti bianche. Domenica prossima al "Cristoni" servirà quindi una vittoria al Monterosso per centrare la permanenza in I Categoria perchè, in caso di ulteriore pareggio, gli scontri diretti in campionato premieranno la squadra di Sarzana allenata da mister Alberto Fregoso.