Monterosso Calcio, appuntamento con la storia

Domani sera al Colombo di Beverino, calcio d'inizio alle ore 20;45, la sfida di andata di Coppa Liguria contro il Bogliasco.

Monterosso ( SP ) - Il fuoco dentro. E' l'appuntamento con la storia, c'è lo svantaggio della prima in casa davanti un avversario da grandi palcoscenici regionali. Mancano poche ore a Monterosso Calcio – Bogliasco, un mission impossibile per tanti, ma come lo fu anche l'ultimo girone eliminatorio dove i ragazzi di mister Piropi si piazzarono al primo posto chiudendo davanti alle corazzate Canaletto Sepor e Ceparana Calcio. Mai vigilia fu più carica di significati e anche della tensione giusta per una sfida destinata a entrare negli annali comunque vada. Volare sempre più in alto. Restando con i piedi per terra. E' l'incredibile paradosso del Monterosso Calcio, il piccolo borgo marinaro che sfida le “metropoli”, la piccola società, che seppur tra mille vicissitudini interne, che se la gioca con le grandi. C'è chi questa partita l'ha sognata per anni e ora “Non è un sogno, è realtà – afferma il direttore sportivo Andrea Visconti - Una fantastica realtà. È la storia bianco azzurra. Una bellissima storia che questa squadra ed il suo allenatore stanno continuando a scrivere nonostante le numerose difficoltà incontrate in questa stagione”. Un appuntamento storico che “deve trasformarsi non solo in una grande festa e in una grande opportunità da vivere tutti insieme – afferma il direttore generale Gino Michele Delmedico - Società e tifosi, uniti e compatti, per scrivere insieme ai nostri ragazzi ed al nostro allenatore un’altra pagina di storia del nostro piccolo club”. Una pagina di storia che si completerà poi tra quattordici giorni, con la gara di ritorno a Bogliasco. In bocca al lupo Monterosso Calcio