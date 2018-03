Monterosso Calcio ad un passo dalla storica finale

Questa sera i rivieraschi scenderanno in campo per la partita di ritorno contro il Bogliasco. Le parole del DS Visconti.

La Spezia - E' giunta l'ora della verità per il Monterosso Calcio: questa sera al “Garrone” di Bogliasco ( GE ), calcio d'inizio alle ore 20;30, è infatti in programma la gara di ritorno con il Bogliasco, valida per la semifinale di Coppa Liguria di Prima Categoria. Gara uno fini 3-1 per i rivieraschi di mister Piroppi ma le insidie della partita di ritorno sono tante, e ci vorrà tutta la massima concentrazione della "banda Piropi-Bracco" per approdare alla tanto attesa e sperata storica finale. Il Monterosso Calcio dovrà vendere cara la pelle perchè il Bogliasco è una formazione di tutto rispetto. Anzi, il Bogliasco è da molti considerata la vera favorita per questa manifestazione regionale. Di tutto cio ne è convinto anche Andrea Visconti, direttore sportivo del Monterosso Calcio: “ Queste sono sempre partite complicate e difficili, con episodi che possono andare a incidere in maniera forte sulla gara. C'è tutta una serie di variabili che entrano in gioco in una partita da dentro o fuori. Sono convinto che incontreremo un avversario forte e con tanti bravi giocatori. Noi dovremo essere altrettanto bravi a cancellare dalla testa il risultato dell’andata e cercare di vincere la partita. Tutti dovranno entrare in campo concentrati per fare risultato e centrare la vittoria senza pensare ai due gol di scarto dell’andata. C'è il pericolo di sentire troppo questa partita? Certo ma sono comunque convinto che i miei giocatori avranno la maturità e la capacità di calarsi nel ruolo”.



Semifinale di ritorno

Bogliasco – Monterosso, Campo “R.Garrone” – Bogliasco (GE) ore 20.30

Regolamento - Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. In caso di ulteriore parità l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente