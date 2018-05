Moneglia, separazione consensuale con mister Tassano

L'ormai ex allenatore degli azulgrana verso la Calvarese lasciata libera da Foppiano. C'è attesa per il nome del sostituto. Le parole del D.s. Pagliettini a Calcio Spezzino

Moneglia - Nella serata di ieri il Moneglia si è ritrovato a cena ai Bagni Cinque per festeggiare la salvezza ottenuta senza dover passare dalla temuta lotteria dei play - out. Il sodalizio azulgrana ha, nell'occasione, anche salutato mister Giovanni Tassano, una separazione giunta di comune accordo con la società. Già tracciata la strada per il mister che in passato allenò anche il Sampierdicanne nel Girone D di I Categoria con la panchina della Calvarese, lasciata libera da mister Foppiano nella scorsa settimana, che lo attende. Ora il sodalizio nelle cui fila milita anche il portiere spezzino Thomas Landi dovrà trovare la sua nuova guida tecnica. Un paio di nomi sembrano essere già finiti nel mirino del Direttore Sportivo Simone Pagliettini che rimane comunque alla finestra in caso di possibili nuovi scenari. Di seguito le sue dichiarazioni a Calcio Spezzino.



"Noi non possiamo fare altro che ringraziare Giovanni per l'anno e mezzo che abbiamo trascorso insieme. Gli porgiamo i nostri più sentiti in bocca al lupo per la sua prossima avventura. Adesso ci prenderemo qualche giorno di tempo per decidere il suo successore in panchina, un successore che dovrà continuare sul lavoro tracciato nell'ultima stagione. Per noi la rosa della squadra è confermata in toto, poi se qualcuno chiederà la cessione vedremo come muoverci."