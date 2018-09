Moneglia, ecco tutte le operazioni di mercato

Sono ben nove i giocatori che arrivano a difendere la maglia azulgrana nel campionato che inizierà domenica

Moneglia - Debutterà domenica prossima in campionato, ma intanto il Moneglia comunica le operazioni di mercato che hanno visto protagonisti gli azulgrana in questa estate calcistica. Andiamo quindi a conoscere i volti nuovi. Per la porta ecco il portiere classe '95 Longinotti Francesco in arrivo dal Rivasamba da cui viene prelevato anche il centrale difensivo classe '97 Massimo Zanetti, dal Casarza Ligure arrivano il centrocampista classe '86 Marco Pozzo e il centrale difensivo classe '85 Debellis Matteo, ecco poi l'esterno d'attacco Aron Agathé classe '94, dalla Burlando l'ala classe '98 Cappelli Matteo, dal Framura Montaretto una vecchia conoscenza del girone spezzino come il terzino classe '86 Giacomo Delucchi ed infine per chiude le operazioni del D.s. Azaro gli svincolati Mazzali Elia, classe '97 centrocampista, e Daniele Rossi terzino sempre classe '97.