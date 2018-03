Moneglia dilaga nel recupero con Asimi

Segesta in vantaggio, poi nella ripresa gli azulgrana segnano cinque reti compresa una tripletta del forte fantasista

Moneglia - Si è disputato ieri sera il recupero valido per la XX giornata del campionato di I Categoria Girone D tra il Moneglia, invischiato nella zona Play - Out, e il fanalino di coda Segesta ultima della classe e reduce dal pesante 0 - 5 interno contro il Follo San Martino che si presentava all'incontro con undici uomini contati. Partono però meglio gli ospiti che già al 19° potrebbero portarsi in vantaggio, ma il portiere spezzino Landi è bravissimo a neutralizzare un calcio di rigore di Acquarone. Lo stesso Acquarone due minuti dopo la mezzora si fa perdonare e porta avanti i ragazzi di Bacherotti. Ad inizio secondo tempo il Moneglia si sveglia, anche per gli ingressi all'intervallo di Basso, Cizmja e Isaja, e prima pareggia con Marchi, operando poi il sorpasso con la punizione vincente di Basso. A quel punto si scatena bomber Asimi che realizza una tripletta chiudendo ogni discorso e raggiungendo le 12 marcature stagionali, terzo in classifica cannonieri al pari di Cherif Diallo del Ceparana. Moneglia che sale a quota 22 punti superando in classifica Riccò Le Rondini e Sestieri Marina Sporting piazzandosi al quintultimo posto in classifica affiancando il San Lazzaro Lunense, Segesta sempre ultimo a quota 8.



Tabellino



Moneglia - Segesta 5 - 1

Marcatori: 34° Acquarone (S), 48° Marchi (M), 59° Basso (M), 67°, 78° e 85° Asimi (M)



Note: al 19° Landi (M) para un calcio di rigore ad Acquarone (S)



Moneglia: Landi, Lungu, E. Gianelli, D. Muzio (46° Cizmja), Polcino, Ballero (46° Isaja), Spintone (79° Codreanu), F. Barbieri, Marchi (78° Galelli), Asimi, Polese (46° Basso). All. Tassano

A disp.: Barbieri, Gianelli.



Segesta: Bolondi, Podestà, Acquarone, Macrì, Jammed, S. Magnoli, Castronovo, Scarpino, Riaj, F. Bacherotti, Parchi. All. S. Bacherotti



Arbitro: Sig. Dario Roscelli di Chiavari