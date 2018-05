Mister Strata non sarà l'allenatore del Ceparana la prossima stagione

Separazione consensuale tra il tecnico e il sodalizio del presidente Bancallari ora alla ricerca della nuova guida tecnica in vista della prossima stagione

Bolano - Finisce il matrimonio tra il Ceparana e mister Stefano Strata (nella foto con l'allenatore della Fezzanese Sabatini la scorsa estate durante un triangolare amichevole, ndr). A darcene notizia è lo stesso allenatore che così commenta la cosa: "La prossima stagione non sarò più l'allenatore del Ceparana, ci siamo lasciati di comune accordo e in ottimi rapporti. Ringrazio la società per la stagione trascorsa assieme. Il mio futuro? Ho avuto qualche offerta, nelle prossime settimane valuterò queste possibilità." Ora si apre quindi il toto - allenatore per quanto concerne l'allenatore dei rossoneri del presidente Bancallari per il prossimo campionato, mentre per mister Strata le voci danno in pole l'ambizioso Vezzano dove ritroverebbe, in caso di conferma, il "Sicario" Marco Caleo con cui vinse il campionato di Seconda Categoria ai tempi del Real Fiumaretta.