Mister Ciuffardi saluta il Borgo Foce Magra A.F.

L'allenatore spezzino non ha trovato l'intesa con la società del comune di Ameglia per il rinnovo in vista della prossima stagione

Ameglia - Si dividono dopo una sola stagione, seppur positiva, le strade del Borgo Foce Magra A.F. e di mister Simone Ciuffardi. L'allenatore spezzino era arrivato sulla panchina del "La Ferrara" proprio dopo la costituzione della nuova società di Ameglia e Fiumaretta. "Non abbiamo trovato l'accordo per proseguire insieme alla società anche nella prossima stagione - dichiara mister Ciuffardi a Calcio Spezzino - "Società che comunque ringrazio per l'opportunità concessa soprattutto nelle persone dei signori Brescia e Cecina, oltre ovviamente a tutti i miei ragazzi. Una squadra formata da ottimi elementi con cui ho trascorso una grande stagione sia dal lato umano che da quello calcistico." Ora l'ex mister, tra le altre, di Follo, Vezzano e Termo Riomajor è libero sul mercato in attesa di una possibile nuova offerta. Per quanto riguarda il futuro del Borgo Foce Magra A.F. si vocifera di un possibile interessamento per mister Stefano Paolini che pare abbia lasciato il Magra Azzurri. Per il sodalizio di Santo Stefano Magra continua a circolare invece il nome di mister Strata con Maurizio Scarafile quale possibile dirigente.



G.L.