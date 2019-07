Mister Cervia ritrova il suo bomber

Follo - Un'altra vecchia conoscenza di mister Cervia per il Follo San Martino. Come anticipato da Calcio Spezzino l'allenatore ritrova il suo bomber ai tempi del Real Fiumaretta. Il diesse Pasciuti ha infatti concluso l'ingaggio del classe '95 Nicolò Lombardini che nella stagione 2017/2018 si laureò capocannoniere del torneo di Promozione realizzando ben 21 reti. Arriva dal Romagnano, formazione di II Categoria della Toscana, reduce da un campionato con 12 gol all'attivo. In passato lo si ricorda anche per le esperienze con il Marina La Portuale, otto reti in Eccellenza toscana, e all'Apuania Romagnano in I Categoria toscana. Un'altra importante freccia per il rinnovato attacco del sodalizio del presidente Luongo.