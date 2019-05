Minetti entra e affonda il Follo: Levanto campione!

Lo spareggio per il titolo di I Categoria sorride ai rivieraschi. Primo tempo equilibrato, nella ripresa meglio la squadra di Agata che pesca dalla panchina la doppietta del suo jolly offensivo che vale la Promozione

Beverino - E' il Levanto Calcio a fare festa e ad aggiudicarsi il campionato di Prima Categoria Girone D allo spareggio sul neutro del "Rino Colombo" di Beverino. La gara contro il Follo San Martino si è decisa nei minuti finali grazie all'ingresso di Minetti autore della doppietta decisiva.



Prima frazione in cui parte meglio la squadra di mister Agata che all'8° vede Righetti servito in area dalla destra, ma la conclusione al volo del bomber si perde alta sopra la traversa. I rivieraschi insistono e al 16° ecco l'insidioso tiro - cross di Barletta che si perde poco oltre l'incrocio dei pali con Benedini che controllava la sfera. Al 19° Barletta con il mancino esplode un tiro da fuori area cercando di sorprendere l'estremo difensore di mister Plicanti il quale respinge corto permettendo a Righetti il tap - in per il vantaggio rivierasco. Un gol subito che sveglia il Follo che ci prova al 31° con Nunez Gomez la cui conclusione si perde di poco sopra la traversa. Al 35° arriva il pari: traversone di un volitivo Moroni dalla sinistra a smarcare sulla destra Musetti che conclude al volo, Moretti respinge come può, ma il più veloce di tutti a fiondarsi sul pallone è Nunez Gomez che insacca il pareggio in tap - in. Passano due minuti e Garibotti da sinistra mette in mezzo un pallone deviato da Musetti sul quale Benedini è prontissimo e con un ottimo riflesso devia in angolo salvando la sua porta. Al 40° buona occasione per il Follo: sul piazzato di Bariti è Palagi a svettare più in alto di tutti, ma mandare alto sopra alla traversa. Squadra al riposo sul parziale di 1 - 1. Meglio il Levanto nei primi 20' minuti, poi è venuto fuori l'orgoglio del Follo San Martino. Partita comunque equilibrata.



Nella ripresa è il Levanto che pare averne di più e cercare di fare la partita. Il Follo alla lunga sembra accusare le fatiche del recupero dello scorso mercoledì con il Borgo Foce Magra. Al 53°, su un pallone centrato da destra, sbuca Barletta che conclude però sul fondo. La squadra di Plicanti ci prova con due piazzati di Bariti che colpiscono in entrambi i casi la barriera. La partita si incattivisce un po' con qualche entrata abbastanza dura. Un minuto dopo l'ora di gioco una punizione di Barletta libera Filippone davanti a Benedini, ma il centrocampista si divora la rete del vantaggio sparando addosso al portiere che respinge. Bravo lo stesso Benedini al 67° a deviare con la mano aperta in angolo una punizione mancina di Barletta. Plicanti inserisce Condumi per un esausto Danovaro, poi si infortuna Villa che deve lasciare il campo a Riillo. Al 70° contatto in area tra Belotti e Righetti, per l'arbitro non c'è niente, ma il Levanto eccede nelle proteste e viene espulso Currarino dalla panchina. Agata inserisce Minetti al posto di Romano a cui i tanti tifosi rivieraschi giunti al "Rino Colombo" dedicano un grande applauso. Succede poco fino all'88° quando su un gran cross di Barletta dalla destra il Follo si dimentica in area proprio Minetti che incorna imparabilmente spedendo il pallone sul secondo palo. Esplosione di gioia sotto la tribuna del tifo levantese. Follo che si riversa in avanti cercando il punto del 2 - 2, ma in pieno recupero subisce ancora una rete. C'è un errore su rimessa laterale del Follo con la palla servita a metà strada tra due difensori e con Benedini fuori dai pali, sul pallone si avventa Minetti per cui è un gioco da ragazzi insaccare a porta vuota la sua doppietta. Al 95° il triplice fischio dell'arbitro fa esplodere la festa rivierasca per la conquista del campionato e il ritorno in Promozione. Delusione comprensibile per i ragazzi del Follo San Martino per cui ora si aprono le porte dei Play - Off con la semifinale dove ospiteranno la Tarros Sarzanese.



Tabellino



Levanto Calcio - Follo San Martino 3 - 1

Marcatori: 19° Righetti (L), 35° Nunez Gomez (F), 88° e 94° Minetti (L)



Levanto Calcio: Moretti, Anselmo, Nicora, Bertano, Giorgi, Borgalli, Romano, Filippone, Righetti, Barletta, Garibotti. All. Agata

A disp.: Currarino, Zoppi, Agrò, Monti, Minetti, Sassarini, Callo, Bagnasco, Corsano.



Follo San MartinoA disp.: -, Paparcone, Cundumi, Noga, Riillo, Maggiali, Bertalli, Campailla.