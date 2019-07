Sarzana - Ora è ufficiale. Come anticipato da Calcio Spezzino la Tarros Sarzanese ha scelto quale nuovo Direttore Sportivo è Matteo Taricco in arrivo dal Serricciolo con cui nella scorsa stagione ha vinto i Play - Off di I Categoria della Toscana. In passato Taricco ha avuto esperienze con Atletico Podenzana e Aullese. Il neo diesse rossonero è già al lavoro per mettere a disposizione del confermatissimo mister Fanan la rosa che affronterà la stagione calcistica 2019/2020. Saluta invece il sodalizio rossonero l'ex D.s. Walter Storti che la Tarros saluta ringraziandolo per il proficuo lavoro svolto nelle ultime due annate.



G.L.