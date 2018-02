Marco Corrado torna in panchina

Nella serata di ieri mister Vinicio Olmi si è dimesso da allenatore del Pegazzano e il D.g. Mario Romeo ha convito l'ex tecnico del Valdivara ad accettare la guida dei bianconeri spezzini. Le interviste di Calcio Spezzino ai tre protagonisti

La Spezia - Dopo una prima parte di stagione fantastica che aveva visto il Pegazzano stazionare stabilmente nelle prime posizioni della classifica del campionato di I Categoria della Spezia la squadra spezzina, anche per via di molti infortuni e squalifiche, ha inanellato una serie di risultati negativi conclusasi ieri con la quinta sconfitta consecutiva. Mister Vinicio Olmi ha così deciso di farsi da parte per cercare, con questa decisione, di dare uno scossone a tutto l'ambiente rassegnando ieri sera le sue dimissioni. "Il protrarsi di questa situazione negativa mi ha fatto decidere di rassegnare le dimissioni da allenatore del Pegazzano Calcio" - dichiara il bravo allenatore bianconero ai microfoni di Calcio Spezzino - " La mia è stata una scelta faticosa per cercare di dare una scossa alla squadra evidentemente in difficoltà emotiva. Tutto questo non cancellerà di certo quello che abbiamo vissuto in questo anno e mezzo ricco di soddisfazioni sportive e umane. Ringrazio società e ragazzi!" Il D.g. bianconero Mario Romeo non si è fatto di certo cogliere impreparato da questa decisione e per sostituire un "big" della panchina come Olmi si è affidato ad un altro "big" del ruolo convincendo mister Corrado Marco, uno degli svincolati di lusso degli allenatori, ad accettare la corte del Pegazzano. "Siamo convinti che il nostro sia un grande gruppo, ma siamo altresì convinti che ci voleva uno scossone. Di comune accordo con mister Olmi, che comunque resterà all'interno della società, abbiamo deciso di affidare la panchina a mister Marco Corrado per dare questo scossone ad un gruppo che ha comunque valori importanti." - dichiara proprio il D.g. Mario Romeo a Calcio Spezzino - "Insieme a Marco, che ha preso a cuore questo progetto per le prossime dieci partite per raggiungere l'obbiettivo della salvezza, arriverà Alessandro Spella con il ruolo di secondo. Mattia Mauro passerà al ruolo di preparatore atletico in quanto è il nostro riferimento da quando abbiamo iniziato il progetto Pegazzano." Insomma ora tocca a mister Corrado ottenere la salvezza per la squadra spezzina e proprio con il neo allenatore del Pegazzano termina questo giro di interviste da parte di Calcio Spezzino: "La prendo come un'avventura che mi fa molto piacere, il piacere di allenare perchè a me non mancava allenare in Eccellenza o in III Categoria, ma mancava il piacere di vedere le mie idee sviluppate sul campo. Il Pegazzano è una società molto seria e ben organizzata, Mario è un caro amico e per le ultime dieci giornate di questo campionato mi sono sentito di dargli una mano molto volentieri anche per la presenza di molti giocatori che ho già avuto il piacere di allenare in passato. In questa situazione penso che sia la soluzione migliore per me quando mancano oramai dieci giornate alla fine dei campionati."