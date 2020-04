Lutto nel mondo del calcio, e' morto Vittorio Bragoni: storico difensore del Ricco'

La Spezia - Lutto nel mondo del calcio dilettantistico, e morto Vittorio Bragoni storico difensore dell'Unione Sportiva Ricco', oggi meglio conosciuto come Gruppo Sportivo Dilettantistico Ricco' Le Rondini. A dare la notizia proprio la società del presidente Carlo Paganini: "La società G.S.D. Riccò Le Rondini 2008 si unisce al dolore per la perdita di Vittorio Bragoni e porge le più sentite condoglianze alla famiglia. Vittorio fu uno storico difensore dell'U.S. Riccò nel quale aveva militato per molti anni".



La redazione di calcio spezzino si unisce alle condoglianze alla famiglia Bragoni.