Levanto corsaro nel fortino del Pegazzano

Barletta, con una splendida punizione nel primo tempo, e Righetti nella ripresa griffano la vittoria rivierasca. La squadra di Olmi continua nel suo momento poco felice delle ultime giornate

La Spezia - Il Levanto Calcio, seppur rimaneggiatissimo per le note assenze, torna alla vittoria e lo fa di prepotenza, al “Franco Cimma” di Pagliari, vincendo di netto in casa proprio di quel Pegazzano che così avvicina in classifica insieme a quel quinto posto che è l'ultimo valido per accedere ai Play - Off. Venendo alla cronaca ospiti subito pericolosi già al 13’ quando Saturnino nega il gol a Sassarini. Vantaggio della squadra diretta dal duo Bagnasco - Cossentino comunque solo rimandato, al 25’, allorché Barletta azzecca magistralmente un calcio piazzato. In avvio di ripresa il raddoppio firmato, al 10’, da Righetti da posizione un po’ defilata. Rabbiosa reazione dei padroni di casa, che un paio di minuti più tardi mancano l’occasione di riaprire subito il match con Tiziano Russo, il quale calcia seppur di poco a lato: su punizione di Lorenzi. Al 37’ infine l’ultima palla-gol della partita, neutralizzata da L. Currarino, su conclusione di Riccardo Russo.



Tabellino



Pegazzano - Levanto Calcio 0 - 2

Marcatori: 25° Barletta, 56° Righetti



Pegazzano: Saturnino, Venè (83’ Romeo D.), Bagnoli; Otgianu (48’ Celi), Russo M. (75’ Torrini), Cattabiani; Lorenzi, Russo T., Romeo S.; Russo R. (83’ Roffo), Gomez (52’ Peroni). All. Olmi.



Levanto Calcio: Currarino L., Anselmo, De Filippi; Currarino A., Piazza, Filippone; Barletta, Borgalli, Righetti; Sassarini, Nicora. All.: Bagnasco.



Arbitro: Sig. Abbatuccolo di Genova