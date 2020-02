Lettera di Alessandro De Biasi: "L'esonero dal Beverino? Un punto di partenza"

Beverino (SP) - Scrivo una lettera aperta affinché possa trasmettere da allenatore quanto sia grato di questa esperienza calcistica che va ad aumentare il mio bagaglio professionale e personale.

Io posso dire con orgoglio di aver messo tutto l'entusiasmo possibile e tutta la mia professionalità dal primo giorno che ho iniziato questa avventura. Il mio esonero lo vivo come un punto di partenza dal quale sviluppare successivi traguardi, guardo al futuro con nuove prospettive, lasciandomi alle spalle una prima parte di stagione comunque ricca di soddisfazioni, come le vittorie contro grandi squadre che stanno lottando per vincere il campionato come Marolacquasanta, Tarros Sarzanese e Casarza, oltre alla prima vittoria del derby contro il Riccò, che resterà nella storia del Beverino. Le divergenze tra me e la società dal punto di vista di calcistico hanno creato un divario che non ha reso possibile la continuità del rapporto, nonostante io abbia, ad oggi, portato in zona salvezza la squadra, perché ad oggi l'obiettivo societario sarebbe centrato in pieno.

Mi fa molto piacere aver ricevuto messaggi di ringraziamento e stima da parte della squadra (e non solo) dopo la notizia del mio esonero,credo di aver trasmesso,almeno in parte qualcosa ai miei ragazzi. Nel mondo del calcio esistono diverse visioni...non sempre compatibili.



Alessandro De Biasi