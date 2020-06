La Tarros Sarzanese continua il suo percorso di crescita sia tecnico che strutturale

Sarzana ( SP ) - “La Tarros Sarzanese continua il suo percorso di crescita sia tecnica che strutturale”. Inizia con queste parole il comunicato stampa apparso sul profilo facebook del club rossonero, che negli ultimi giorni è salito alla ribalta soprattutto per via dei numerosi addii nei quadri tecnici del settore giovanile.



Il comunicato stampa - “La Società tiene a precisare che il percorso di crescita iniziato ormai sette-otto anni fa continuerà nella maniera più assoluta, anzi, talvolta il turnover è necessario proprio per alimentare la voglia e il sacrificio necessario a far correre la macchina del “calcio”. Ringraziamo Alessandro Luciani per il lavoro svolto, e con orgoglio annunciamo che il nuovo responsabile della Scuola Calcio sarà Alessio Bertoli, che ringraziamo per la disponibilità, conoscenza del calcio a 7 e profonda umanità.

Ci teniamo molto a sottolineare che negli ultimi anni abbiamo formato molti tecnici al nostro interno, e siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti.

Andremo avanti con obiettivi ben chiari nella nostra testa, investire sui giovani calciatori e tecnici in grado di insegnare ai ragazzi a giocare a calcio, che altro non è che la continuazione della scorsa stagione purtroppo interrotta a causa dell’emergenza sanitaria, dove la Tarros Sarzanese ha brillato per qualità di gioco e risultati dalla Prima Squadra fino al calcio a 7. Per rispetto verso le Società di appartenenza dal 1° Luglio annunceremo i nuovi allenatori in entrata”.