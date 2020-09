La Castelnovese replica a Emanuele Canalini

In merito a quanto dichiarato ieri dall'attaccante Emanuele Canalini al nostro quotidiano arriva pronta la replica la società della Castelnovese.



"Inizialmente ci eravamo accordati per trovare un posto di lavoro al Sig. Emanuele Canalini data un'opportunità che pareva potersi concretizzare entro i primi di settembre. In seguito, con questa "operazione" che non è andata a buon fine, abbiamo proposto un rimborso economico al giocatore. Rimborso che non bastava allo stesso Canalini, ma la sua richiesta non era nelle disponibilità della nostra società e quindi le strade si sono separate."