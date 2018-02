L'ex Cappagli e Corvi stendono il Marolacquasanta

Il Ceparana batte all'inglese la squadra Calise rimasta in inferiorità numerica dalla mezzora per l'espulsione del difensore Tortorelli. Canaletto sempre a +3 dai rossoneri di Strata che incrementano il vantaggio sulla Tarros Sarzanese sconfitta

Bolano - Col passo sicuro e risoluto del più immediato inseguitore della “lepre-Canaletto” il Ceparana liquida al “Cipriano Incerti”, in poco più di un’ora, un Marolacquasanta che, rimasto in inferiorità numerica per l'espulsione di Tortorelli alla mezzora, si è dovuto arrendere alla rete dell'ex Cappagli e al gol di Corvi nella ripresa. Così facendo la formazione di mister Strata incrementa anche il proprio vantaggio sulla Tarros Sarzanese sconfitta dal Rebocco "ammazzagrandi" per un gol di Davide Iaione.

Rossoneri in vantaggio al 19’ col “solito“ Cappagli, alla quarta rete nelle ultime due partite, su passaggio di Diallo. Alla mezz’ora i rosseverdi di mister Calise restano in inferiorità numerica a causa dell’espulsione del difensore Tortorelli. Al 37’ bello spunto di Misiti che sfiora la traversa.

Nella ripresa, dopo 7' minuti, Vatteroni devia in corner una conclusione di Monticelli, dalla bandierina calcia Maccione e la sfera perviene a capitan Becci, il cui tiro fa la barba al palo. Subito dopo Perotto neutralizza un insidioso tentativo di di Toracca disinnescando la possibilità del pareggio ospite. A seguire non è da meno il collega Vatteroni molto bravo su una bordata di Fiocchi. Al 18’ il raddoppio di Corvi, lesto a raccogliere una respinta dello stesso Vatteroni su precedente stoccata di Cherif Diallo, lanciato da Maccione. Al 47’ infine il subentrato Ricciardi va vicinissimo al tre a zero servito dal medesimo Diallo. Ceparana dunque secondo a quota 45 a -3 dalla capolista Canaletto, Marolacquasanta a centro classifica a quota 27 appaiato a Pegazzano e Monterosso.



Tabellino



Ceparana - Marolacquasanta 2 - 0

Marcatori: 19° Cappagli, 59° Corvi



Note: espulso al 29° Tortorelli (M)



Ceparana: Perotto, Monticelli, Cristiani; Becci, Bertano, Fiocchi; Cariati, Corvi, Cappagli (79’ Ricciardi); Maccione (82’ Panizzi), Diallo (86’ Briselli). All. Strata.



Marolacquasanta: Vatteroni, Gasparini, Vanoli; Vaccaro (60’ Nieri), Tortorelli, Piermattei; Raineri, Toracca (67’ Beghè), Papa (46’ Marchi); Quattromani (78’ Giovannelli) e Misiti (46’ Vaccarezza). All.Calise.



Arbitro: Sig. Di Sessa della Spezia.