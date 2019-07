L'ambiziosa Caperanese mette a segno sei colpi

Chiavari - Mercato scoppiettante per l'ambiziosa Caperanese 2015 inserita quest'anno nel Girone D, quello spezzino, del campionato di I Categoria e affidata ad una vecchia conoscenza dei nostri campi come mister Piropi. Oltre a confermare l'ottima ossatura della scorsa stagione, tra cui il talentuosissimo attaccante Musico, il diesse Portoricco ha messo a segno sei colpi veramente importante. Per la porta dei verde blu arriva dal Rivasamba, con cui ha vinto i Play - Off di Promozione salendo in Eccellenza e conquistato anche la Coppa Italia di categoria, il portiere fuori quota classe '98 Umberto Assalino che ricordiamo, sempre in Promozione, anche al Casarza Ligure. Per il reparto arretrato prelevato il jolly difensivo Alessio Chiarabini ex Real Fieschi. Doppio colpo per la mediana con Sergio Barbieri, ex Golfo Paradiso PRCA e Moconesi, e l'ex Cogornese Daniele D'Alpaos. Infine due botti per l'attacco. Piropi avrà a disposizione il talentuoso Eldi Macaj che nell'ultima stagione si è diviso tra Rapallo Ruentes (nella foto, ndr) in Eccellenza e Rapid Nozarego con cui ha realizzato 4 reti. In precedenza con i gialloblu altre 10 realizzazioni messe a segno, mentre lo si ricorda con indosso anche la maglia della Riese. Infine completa il sestetto di volti nuovi l'arrivo di Simone Cesaretti talentuoso jolly offensivo classe '99 ex Real Fieschi in Promozione, Sestri Levante in Serie D e l'anno scorso alla Sammargheritese in Eccellenza. Per lui nove reti nelle ultime tre stagioni. "Sicuramente abbiamo messo a segno sei ottimi acquisti - commenta il diesse verdeblu Nicola Portoricco - "ma siamo anche molto contenti di aver mantenuto in rosa giocatori che in questi ultimi due anni hanno fatto bene e, pur avendo ricevuto richieste importanti, hanno deciso di rimanere con noi."



G.L.