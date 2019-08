L'Arcola Garibaldina completa il suo mercato

Arcola - Completa la sua importante campagna di rafforzamento l'Arcola Garibaldina che si assicura le prestazioni del centrale difensivo Nicolò Agrifogli (in primo piano nella foto di repertorio, ndr). Il classe '91, in regime di svincolo, è elemento ben conosciuto da mister Pedretti in quanto insieme hanno condiviso l'esperienza al Cadimare vincendo il campionato di II Categoria e ottenendo la salvezza l'anno successivo in I Categoria. Un altro importante tassello quindi per i granata del presidente Giuseppe Fresta che preparano la stagione dell'esordio assoluto in I Categoria dopo aver dominato lo scorso torneo di Seconda.



G.L.