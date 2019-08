Intercomunale Beverino forza sette!

Beverino - Ripescato in I Categoria dopo la finale Play - Off persa con la Castelnovese l'Intercomunale Beverino ha dimostrato fin da subito di voler fare le cose per bene nel prossimo campionato. Il D.g. Sabatini e il D.s. Scarafile hanno infatti chiuso le prime operazioni di mercato. Come anticipato da Calcio Spezzino sono ufficiali alcuni colpi veramente importanti. Quattro acquisti in arrivo dal Follo San Martino che aveva chiuso in testa a pari merito con il Levanto Calcio lo scorso campionato. Si tratta dell'esperto centrocampista Stefano Palagi, del mediano Sabiniano Noga (nella foto con la maglia del Canaletto con cui vinse campionato di I Categoria e Titolo Regionale, ndr) e del fortissimo fantasista mancino Damiano Bariti reduce da una stagione con ben 16 marcature all'attivo. I tre hanno condiviso insieme tante esperienze come quella alla Forza e Coraggio in Promozione. Insieme a loro ecco anche l'arrivo di Marco Conti. Si ricongiunge con gli ex graziotti il forte ed esperto centrale difensivo Andrea Biagioni reduce da un'ottimo biennio passato al Sarzana 1906 con la vittoria del campionato di II Categoria e i Play - Off disputati nel torneo superiore. Sempre per il reparto difensivo ecco l'esperienza del classe '81 Davide Vaccaro reduce da una seconda parte di stagione al Valdivara 5 Terre in Eccellenza. Infine ecco l'ex Pegazzano Nicolas Guano, esterno difensivo fuori quota classe '99 con una precedente esperienza al Monterosso Calcio. "Cercheremo di allestire una squadra competitiva" - dichiara a Calcio Spezzino il diesse Maurizio Scarafile - "Vorremmo provare a fare qualcosa di bello per tutto il paese." I colpi dei bianco azzurri non dovrebbero comunque essere finiti qua, come già avevamo anticipato in passato dovrebbero proseguire le trattative per Pieri, portiere della Tarros Sarzanese, e Lonardo del Canaletto, ma non solo...



G.L.