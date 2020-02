Intercomunale Beverino, esonerato mister De Biasi

Beverino - Costa caro a mister Alessandro De Biasi la sconfitta interna che il suo Intercomunale Beverino ha patito la scorsa domenica al "Colombo" contro il Casarza Ligure con i granata di Lenzi che si sono imposti per 1 - 3. La società bianco azzurra del presidente Maugeri ha infatti deciso di esonerare il tecnico arrivato solo quest'estate alla guida del sodalizio di Beverino.



Già scelto il suo sostituto con il D.g. Sabbatini e il D.s. Scarafile che hanno puntato su mister Simone Ciuffardi ex allenatore di Termo Riomajor, Vezzano, Follo San Martino e Borgo Foce Magra A.F.



Il neo allenatore dell'Intercomunale Beverino esordirà domenica prossima nella sfida salvezza in casa del San Lazzaro Lunense di mister Biavati. Al momento attuale il Beverino si trova quintultimo in classifica a quota 18 punti, tre in più dei prossimi avversari che devono però recuperare la sfida con la capolista Follo San Martino, risucchiato in zona Play - Out dopo un'ottimo avvio di stagione.