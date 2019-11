Il punto, vittorie fondamentali per Tarros e Casarza

La Spezia - Rallenta la capolista Marolacquasanta nel settimo turno del campionato di I Categoria Girone D, ma riesce comunque a mantenere il primato. La squadra di Fabiani a San Benedetto va sotto con il Riccò Le Rondini che passa in vantaggio con un gran gol al volo di Chella su centro di Dalforno. I gialloblu hanno un paio di ghiotte occasioni per raddoppiare ancora con lo stesso Chella, anticipato da Piermattei, e con una rovesciata di Martinez prima che Canalini impatti il risultato con una grande conclusione dal limite dell'area. Finisce quindi con la divisione della posta.



Non ne approfittano Sporting Club Aurora e Intercomunale Beverino che impattano nel big match di giornata con il risultato di 2 - 2. Dopo essere passata in svantaggio per la rete di Bacigalupo la formazione spezzina ribalta tutto con la doppietta del solito implacabile Bettanin, rigore e colpo di testa su assist di Bariti, nonostante giochi praticamente tre/quarti di partita in inferiorità numerica per l'espulsione di Biagioni. Al 93° in pieno recupero arriva il pari locale con un rigore trasformato da Carluccio.



Questi pareggi fanno gioco a Casarza Ligure e Tarros Sarzanese che recuperano posizioni e punti preziosi in classifica. I granata ad Ameglia hanno un inizio horror andando sotto per le reti di Goldoni e Ferrarini nel primo quarto d'ora. Grande la reazione degli uomini di Lenzi che accorciano con lo spezzino Conti, il difensore al secondo gol consecutivo, e impattano con Pimentel. Nella ripresa il rigore trasformato da un altro spezzino, Rossetti, dà la vittoria che lancia la formazione di Casarza in seconda posizione ad un punto dalla vetta. Un punto più sotto ecco la Tarros Sarzanese che cala il tris sul Pegazzano, privo del bomber e capitano Romeo, vendicando anche la sconfitta patita in Coppa Liguria. A segno il solito Barattini, Koleci e Capitani. Vittoria fondamentale per i rossoneri di Fanan.



Resiste un ora, ma poi deve cedere alla qualità della Caperanese il fanalino di coda Arcola Garibaldina. E' Rolandelli con un gran tiro da fuori a sbloccarla. Poi per la squadra di Piropi arrivano anche le reti di Cesaretti, D'Alpaos e Macaj. Pareggio per 2 - 2 nello scontro tra Follo San Martino e Sarzana 1906. Immediato botta e risposta nei primi 8' minuti tra Santella e Franceschini. Ripresa che si apre con il nuovo vantaggio dei rossoneri grazie a Fedoryshin che insacca sugli sviluppi di una punizione di Ragonesi, ma il neo entrato Galassi fissa il 2 - 2 con un colpo di testa su centro di Berti.



Rinviato a causa dell'Allerta Meteo lo scontro salvezza tra San Lazzaro Lunense e Castelnovese.



I TOP DI GIORNATA



CASARZA LIGURE: Grande rimonta sul passivo di 0 - 2 e vittoria fondamentale per rilanciarsi verso le zone nobili della classifica.



TARROS SARZANESE: Tre punti di importanza capitale quelli ottenuti contro il pericolante Pegazzano che rilanciano la formazione rossonera verso l'alta classifica dopo un periodo di appannamento.



BETTANIN (Intercomunale Beverino): Bomber implacabile si conferma letale anche in casa della quotata Sporting Club Aurora siglando una doppietta diventando capocannoniere del torneo con 7 reti messe a segno finora.



I FLOP DI GIORNATA



BORGO FOCE MAGRA A.F.: In vantaggio di due reti dopo appena un quarto d'ora di gioco si fa incredibilmente rimontare e battere. La classifica inizia a essere bruttina.



CLASSIFICA MARCATORI



7 BETTANIN (Intercomunale Beverino)



5 Romeo (Pegazzano)

5 Piastra (Marolacquasanta)

5 Ferrari (Riccò Le Rondini)

5 Lombardini (Follo San Martino)



4 Figaia (Castelnovese)

4 Tedesco (Riccò Le Rondini)

4 Valletta (Follo San Martino)

4 Barattini (Tarros Sarzanese)

4 Carluccio (Sporting Club Aurora)

4 Bonelli e Rossetti (Casarza Ligure)