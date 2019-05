Il punto, si attende il recupero Borgo Ameglia - Follo San Martino

Il Levanto intanto stacca la squadra di Plicanti battendo il San Lazzaro. Ai Play - Off Sarzana 1906, poker all'A. Luni, Pegazzano di misura sul Moneglia e una tennistica Tarros sull'Aurora. Cinque reti per Tedesco del Riccò e Ruberto del Rebocco

La Spezia - Nonostante questa domenica si sia disputata la 26° e ultima giornata del Girone D di I Categoria non possiamo ancora dire chi è il nuovo campione di questo torneo. Un torneo che avrà una coda in quanto l'atteso match del "La Ferrara" di Ameglia tra il Borgo Foce Magra A.F. e il Follo San Martino è stato rinviato per impraticabilità di campo (ben visibili nella foto le condizioni pessime del terreno di gioco ridotto ad un acquitrino, ndr) dopo che i primi 45' minuti di gioco erano terminati sullo 0 - 0. Il Levanto intanto si stacca dalla squadra di Plicanti facendo suo grazie a Monti e Righetti il match contro il già salvo San Lazzaro Lunense andato a segno con Canalini nel finale. Un Levanto che non ha fatto mistero di aver preso malissimo il rinvio della gara del Follo tirando addirittura in ballo la "regolarità psicologica di fine campionato". Ora per sapere se ci vorrà uno spareggio per assegnare il titolo di I Categoria della Spezia bisognerà attendere la disputa del recupero tra il Borgo Foce Magra A.F. e il Follo San Martino che si dovrebbe disputare domani sera. Nel caso di vittoria della squadra di Plicanti si andrà allo spareggio in campo neutro per assegnare il titolo. La perdente sfiderà poi la Tarros Sarzanese nella semifinale Play - Off del Girone D. La squadra di Fanan chiude infatti al quinto posto grazie al rotondo successo per 2 - 6 in casa del già salvo Sporting Club Aurora passato comunque in vantaggio con Paoletti. Le doppiette di Koleci e Barattini e le reti di Guglielmone e Piegottu rendevano vano il sigillo di Pareto e facevano staccare ai rossoneri il "pass" per gli spareggi promozione. L'altra semifinale sarà tra Sarzana 1906 e Pegazzano. La squadra di Veronica cala il poker sul già retrocesso Antica Luni grazie alla doppietta di Santella, un rigore, e i sigilli singoli di Taddeucci e Tonelli. Al Pegazzano serve un gol di Tasso per aver la meglio di un ostico Moneglia. Le due squadre arrivano a pari punti e con gli scontri diretti in perfetta parità, ma la miglior differenza reti premia la neo promossa rossonera. Molti gol negli altri incontri. Il Riccò si impone per 7 - 3 in casa del già salvo Marolacquasanta. Per i locali doppietta di Quattromani e sigillo di Papa, ospiti con uno scatenato Tedesco autore di cinque reti e doppietta per Ferrari. Cinque reti anche per Ruberto nell'8 - 1 con cui i "Viola" si congedano dal campionato superando il fanalino di coda Ceparana. Le altre marcature sono una doppietta di Arpe e il 20° sigillo di bomber Davide Iaione.



I TOP DI GIORNATA



TEDESCO (Riccò Le Rondini) e RUBERTO (Rebocco): Non capita tutti i giorni di segnare addirittura cinque gol nella stessa partita.



SARZANA 1906: Neo promossa che chiude in terza posizione, veramente un campionato ultra positivo per il sodalizio del presidente Castagna. Se si programma nel modo giusto il salto di categoria dalla II alla I non è impossibile da affrontare.



I VERDETTI



In attesa del recupero di Borgo Foce Magra A.F. - Follo San Martino è impossibile indicare la vincitrice del campionato.



Griglia Play - Off



Levanto/Follo - TARROS SARZANESE



SARZANA 1906 - PEGAZZANO



CLASSIFICA MARCATORI



20 DAVIDE IAIONE (Rebocco)



18 Barattini (Tarros Sarzanese)



16 Romeo (Pegazzano)

16 Bariti (Follo San Martino)



15 Righetti (Levanto Calcio)



14 Tedesco (Riccò Le Rondini)



13 Pinelli (Tarros Sarzanese)



12 Ferrari (Riccò Le Rondini)



11 Ravettino (Sporting Club Aurora)