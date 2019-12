Il punto, poker di Barattini nel set Tarros per il primato in classifica

La Spezia - Mantiene la testa della classifica la Tarros Sarzanese che trascinata da bomber Barattini, autore di quattro reti tutte in una volta, schianta la resistenza della neo promossa Castelnovese. Finale di partita che recita 6 - 2 per i rossoneri in cui si inseriscono anche le doppietta di Sbardella per i padroni di casa e del solito ottimo Figaia per gli ospiti.



La squadra di Fanan mantiene un punto di vantaggio sull'accoppiata Sporting Club Aurora - Casarza Ligure. Lo Sporting di Figone batte con un gran poker di reti il Marolacquasanta grazie alle marcature di Giacopello, Ravettino, Guazzoni e Rocca. Poco da dire per gli spezzini che chiudono anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Misiti. Molto più sofferta la vittoria granata in casa del San Lazzaro Lunense con punteggio finale di 3 - 5. Della Pina porta avanti la squadra di Biavati, pareggio di Bonelli, ancora avanti i locale con M. Jabraoui, pari di Rossetti e subito dopo vantaggio di Conti, quarto centro in stagione per lui in campionato, su cui non si placano le proteste per fuorigioco dei locali che trovano comunque di nuovo il pareggio con un rigore di Wahed per un ingenuo fallo di Landi. Pimentel fa 3 - 4, poi il San Lazzaro spreca un secondo rigore concesso sempre per fallo di Landi. Infine Bonelli chiude i conti con la sua doppietta personale.



Un punto più sotto la Caperanese che suda le proverbiali sette camice per aver ragione di misura del Sarzana 1906. Dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Cattabiani arriva il gol vittoria di Picasso appena entrato in campo. Quota 18 punti anche per il Follo San Martino che cala il tris sul Pegazzano grazie alle reti di Galassi, Berti e Della Pina, di Raimondi E. il gol ospite.



Pareggio senza troppe emozioni e a reti bianche tra Borgo Foce Magra A.F. e Riccò Le Rondini al "La Ferrara" di Ameglia. Arriva invece dopo il cambio di allenatore la prima vittoria dell'Arcola Garibaldina in I Categoria. A farne le spese l'Intercomunale Beverino colpito in rapida successione da Cozzani e Piro, il rigore di Bettanin riapre i gioco, ma sempre dagli undici metri li richiude Strata (nella foto, ndr).



I TOP DI GIORNATA



BARATTINI (Tarros Sarzanese): A valanga il bomber rossonero ne fa quattro tutti in una volta alla malcapitata Castelnovese. Ora capocannoniere con 9 reti in stagione, una in più di Bettanin dell'Intercomunale Beverino.



ARCOLA GARIBALDINA: Non aveva ancora fatto un punto perdendole tutte, il cambio di allenatore forse ha dato la scossa giusta. Fatto sta che arriva il primo successo a spese del Beverino.



CONTI (Casarza Ligure): Quarta rete in campionato decisiva per la rimonta della sua squadra in casa del San Lazzaro Lunense, sesta in stagione considerando le due in Coppa Liguria...ah di ruolo fa il difensore centrale.



I FLOP DI GIORNATA



MAROLACQUASANTA: Al cospetto dell'Aurora sconfitta senza sé e senza ma



INTERCOMUNALE BEVERINO: L'Arcola non aveva ancora fatto un punto, contro i bianco azzurri ne fa tre.



CLASSIFICA MARCATORI



9 BARATTINI (Tarros Sarzanese)



8 Bettanin (Intercomunale Beverino)



7 Figaia (Castelnovese)



6 Maggiali (San Lazzaro Lunense)

6 Bonelli (Casarza Ligure)



L.G.