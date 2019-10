Il punto, partono in terza Casarza e Caperanese

La Spezia - Partito anche il campionato di I Categoria Girone D e la prima giornata conferma quasi in toto il buono stato di forma delle favorite della stagione. Vittorie infatti per Tarros Sarzanese, Casarza Ligure e Caperanese, mentre il Follo San Martino si deve accontentare di un pareggio ottenuto comunque su un campo difficile.



Nell'anticipo del Sabato la squadra di Fanan riesce all'ultimo tuffo ad aver ragione di un buon Arcola Garibaldina che sembra il lontano parente della squadra vista in Coppa Liguria. I rossoneri si impongono al 93° con un gran bel colpo di testa del solito bomber Barattini dopo che la squadra di Pedretti era rimasta in inferiorità numerica ad inizio ripresa per la doppia ammonizione di Agrifogli. Tris del Casarza Ligure al Pegazzano, anche se la squadra spezzina gioca un'ottima partita contro i quotati avversari cedendo solo quando si trova in inferiorità numerica, che nel finale diventerà addirittura doppia. La doppietta dell'ex Cogornese Bonelli inframezzata dalla rete dello spezzino Rossetti certifica il 3 - 0 finale per la squadra di Lenzi che la settimana prossima sarà impegnata nel derby con la Caperanese di Piropi che si impone per 1 - 3 a San Benedetto contro il Riccò Le Rondini. Vantaggio immediato con il solito Levaggi, ma Ferrari pareggia i conti in chiusura di prima frazione. La doppietta di Picasso nella ripresa regala i tre punti ai verdeblu. Un punto per il Follo a Sestri Levante che va in vantaggio con Valletta sullo Sporting Club Aurora, ma viene raggiunto dall'ex Casarza Ligure e Real Fieschi Coldani sul pareggio.



Importante vittoria anche per l'Intercomunale Beverino che pur afflitta da tantissime assenze si impone di misura su un campo difficile come quello del Marolacquasanta. Rossoverdi in vantaggio ad inizio ripresa con Piastra, pareggio quasi immediato di Orsetti, poi bomber Bettanin (nella foto, ndr) dà la vittoria all'ambiziosa neo promossa di De Biasi.



Giornata che si conclude con due pareggi in due derby. Immediato il doppio vantaggio del San Lazzaro Lunense sul Sarzana 1906 con Maggiali e Del Bergiolo nel giro di 5' minuti, ma la doppietta di Ragonesi, con definitivo 2 - 2 al 90°, impatta per i rossoneri di Veronica.

Nell'altro derby tra Castelnovese e Borgo Foce Magra A.F. identico punteggio. Per i gialloneri reti di Figaia e rigore di Ferdeghini, per gli ospiti gol dei neo acquisti Goldoni, gradito rientro dal Magra Azzurri, e Dido in arrivo dalla Juniores Nazionale del Seravezza Pozzi ed ex Colli Ortonovo.



I TOP DI GIORNATA



CASARZA LIGURE: Bella vittoria su un Pegazzano mai domo che gioca comunque un'ottima gara



CAPERANESE: La squadra di Piropi cala il tris su un campo storicamente difficile come quello di San Benedetto confermandosi una delle grandi favorite del campionato.



INTERCOMUNALE BEVERINO: Nonostante le tante e pesanti assenze la squadra di De Biasi centra una bella vittoria contro un Marolacquasanta che aveva volato in Coppa Liguria destando ottime impressioni.



RAGONESI (Sarzana 1906): La sua doppietta salva il Sarzana 1906 che impatta con il San Lazzaro Lunense.



CLASSIFICA MARCATORI



2 RAGONESI (Sarzana 1906)

2 BONELLI (Casarza Ligure)

2 PICASSO (Caperanese)



1 rete - 15 giocatori