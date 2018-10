Il punto, in quattro a punteggio pieno

Guidano la classifica Pegazzano, Follo San Martino, Levanto Calcio e Sporting Club Aurora che ha ragione di un mai domo Marolacquasanta. Crisi Tarros: sconfitta dal Sarzana 1906 nel derby cittadino. Pari tra Riccò e Rebocco

La Spezia - In archivio anche la seconda giornata del Girone D di I Categoria. Una giornata che si chiude con 15 realizzazioni e un poker di formazioni in testa a quota 6 punti. Ecco quindi il Levanto Calcio che, come visto nella nostra cronaca di ieri, supera il Moneglia nel finale grazie ad una bella girata del solito Righetti alla terza realizzazione personale in due partite. Si conferma a punteggio pieno anche il Pegazzano che ha vita facile in casa del Ceparana portandosi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Riccardo Russo e dell'ex di turno Cattabiani. Monticelli dimezza lo svantaggio per la formazione di mister Bottigliero, ma Di Grottole, dopo una rete annullata a Simone Romeo, sancisce il definitivo 1 - 3 in favore dei bianconeri spezzini. Sei punti anche per lo Sporting Club Aurora che deve però sudare le proverbiali sette camice per aver ragione di un mai domo Marolacquasanta subito vicinissimo al vantaggio con Vargas. Gol sbagliato gol subito e Ravettino porta avanti la squadra di Figone. Il pari rossoverde ad opera di Lubrano di testa su corner di Quattromani, ma allo scadere della prima frazione ancora Ravettino infila la propria doppietta personale. Nel finale veementi le proteste del Marola che si vede annullare il gol del pareggio realizzato da Piermattei sempre su corner di Quattromani, poi espulso al 93° insieme a Giacomo e Guglielmo Pareto. La quarta formazione a punteggio pieno dopo due giornate è il Follo San Martino che espugna il "Cristoni" rimandando battuto di misura il San Lazzaro Lunense. Partita dai due volti con la squadra di Plicanti che sblocca immediatamente con Bariti e raddoppia a metà primo tempo con Nunez Gomez. Nella ripresa San Lazzaro più propositivo che dimezza lo svantaggio con Lombardi, ma non riesce ad impattare il risultato. E' invece crisi per la Tarros Sarzanese che esce sconfitta con classico punteggio all'inglese da sentito derby cittadino con il Sarzana 1906. Match già deciso nei primi 20' minuti di gioco con il rigore trasformato da Rossetti, e concesso per un fallo di Calzolari, e il raddoppio di Figliè sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Tarros tramortita e che in più ha dovuto giocare praticamente tutta la ripresa in inferiorità numerica per l'espulsione comminata a Bozhanaj appena 5' minuti dopo il suo ingresso in campo. Insomma partenza tutta in salita per la squadra di mister Fanan in questo campionato, mentre primi punti e grandissima soddisfazione per la compagine guidata da mister Veronica. Arriva il primo punto stagionale per l'Antica Luni che impatta a reti bianche la sfida contro il Borgo Foce Magra A.F. reduce da una vittoria nella prima giornata di campionato. Formazione di Ciuffardi più intraprendente, ma quella del collega Duranti regge il colpo anche quando si trova in inferiorità numerica per l'espulsione di Buffoni. Nel finale occasione locale per Giorgi, ma Perotto è attento e le due formazioni si dividono la posta in palio. Infine divisione della posta anche tra il Riccò Le Rondini e il Rebocco. Partita combattuta e ricca di occasioni da reti che si sblocca ad inizio ripresa con il solito Ferrari che insacca di testa su centro di Dalforno. Pareggia a pochi minuti dal termine il subentrato Fusetti con una grandissima conclusione al volo dalla distanza. Rebocco che si lamenta per un contatto in area tra Di Moisè e Iaione.



I TOP DI GIORNATA



RIGHETTI (Levanto Calcio): Terza rete in due partite e soprattutto un gol che vale i tre punti contro il Moneglia. Levanto nel gruppetto di testa ancora a punteggio pieno.



SARZANA 1906: Gran bella vittoria nel derby cittadino contro la Tarros Sarzanese per la squadra di mister Veronica.



SPORTING CLUB AURORA: Il match contro il Marolacquasanta era di quelli sicuramente molto difficili, ma alla fine la squadra di Figone riesce a portare a casa i tre punti e mantenere la vetta della classifica a punteggio pieno.



I FLOP DI GIORNATA



TARROS SARZANESE: Due partite, zero punti. Dopo la sconfitta rocambolesca dell'esordio contro il Pegazzano arriva anche quella nel derby cittadino contro il neo promosso Sarzana 1906. Stagione partita veramente in salita.



CLASSIFICA MARCATORI



3 RIGHETTI (Levanto Calcio)



2 Russo R. (Pegazzano)

2 Ferrari (Riccò Le Rondini)

2 Fiorini (Borgo Foce Magra A.F.)

2 Ravettino (Sporting Club Aurora)

2 Nunez Gomez (Follo San Martino)