Il punto, impresa del Borgo Foce Magra A.F. che espugna il "Luperi"

La Spezia - Sorpresa nel campionato di I Categoria: il Borgo Foce Magra A.F. compie l'impresa di giornata e si prende l'intera posta in palio battendo al "Miro Luperi" la capolista Tarros Sarzanese. Risultato di 1 - 2 in favore dei ragazzi di mister Putti che trovano tre pesantissimi punti in ottica salvezza su un campo difficilissimo. Vantaggio ospite nella ripresa siglato da Gonzalon, ma dopo cinque minuti i rossoneri pareggiano con un bel calcio piazzato di Ortelli che risulta imparabile per Perotto. Passano ancora due giri di lancette e l'arbitro Miselli della Spezia concede agli ospiti un calcio di rigore: sul dischetto Tazzini si fa ipnotizzare da Tognoni, ma lo stesso giocatore ribadisce in rete la respinta del portiere avversario e realizza il gol vittoria. Il Borgo resiste nel finale agli assalti rossoneri chiudendo anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Gasparotti, ma trovando tre punti come detto veramente pesanti. Brutto e inatteso stop interno invece per la squadra di Fanan che ora dovrà guardarsi dal Follo San Martino. L'undici di mister Cervia vede infatti rinviata per impraticabilità di campo la gara del "Cristoni" contro il San Lazzaro Lunense rimanendo appaiata in vetta ai rossoneri di Sarzana, ma con una partita da recuperare.



Sale in terza posizione il Marolacquasanta che riesce ad avere la meglio nel derby spezzino del Pegazzano solo in pieno recupero. Un rigore dello specialista Quattromani, concesso per un fallo subito da Zangani, consente alla formazione di mister Fabiani di ottenere l'intera posta in palio in un match combattuto ed equilibrato. Lo stesso centrocampista era stato pericolosissimo nel corso del match su punizione, ma l'ex di turno Denevi aveva compiuto una grande parata. Occasioni anche per gli ospiti con un perentorio colpo di testa di Terribile e con una conclusione di capitan Romeo parata con i piedi dall'attento Luciani. Un punto più sotto troviamo la Caperanese che impatta a reti bianche nel derby in casa del Casarza Ligure resistendo ai granata nonostante i verde azzurri siano costretti a giocare l'intera ripresa in inferiorità numerica per l'espulsione per doppia ammonizione del proprio bomber Musico. Risale in zona Play - Off anche lo Sporting Club Aurora che, andato sotto per una rete di Cozzani contro il fanalino Arcola Garibaldina, si scatena mettendo a segno ben sei reti contro i granata. Dopo un'autorete è Ravettino a firmare il sorpasso, in seguito ecco le segnature di Carluccio, D'Amelio, Guaitoli e Rocca prima che il tabellino fosse completato dalla doppietta personale di Cozzani per gli spezzini del presidente Fresta.



Pareggio a reti bianche al "Cevasco" di San Benedetto tra i padroni di casa del Riccò Le Rondini e gli ospiti del Sarzana 1906. Un punto che serve ad entrambe per muovere la classifica e avvicinare il primo obbiettivo stagionale che è quello della salvezza diretta. Nonostante nessuna rete tantissime le occasioni da gol soprattutto per gli ospiti trascinati dal solito grandissimo Ragonesi che per quattro volte va vicino alla rete fermato in due occasioni da un attento Brozzo e in altre due da due salvataggi sulla linea di Manuel Fiocchi. Il portiere di casa si supera anche su un colpo di testa del difensore Bartoli. Locali che protestano reclamando un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Pasquali e che nel finale sfiorano il colpaccio con una conclusione di capitan Dalforno che esce a fil di palo. Non si fanno male neanche Castelnovese e Intercomunale Beverino, anche la sfida tra neo promosse andata in scena a Castelnuovo Magra termina infatti con punteggio ad occhiali.



I TOP DI GIORNATA



BORGO FOCE MAGRA A.F.: La squadra di Putti fa l'impresa di giornata andando a vincere al "Miro Luperi" in casa della capolista Tarros Sarzanese.



QUATTROMANI (Marolacquasanta): Alla solita grande regia abbina l'abilità nei calci piazzati. Prima chiama l'ex Denevi alla grande parata su punizione, poi è freddo in pieno recupero a siglare dagli undici metri il gol vittoria per i suoi.



CLASSIFICA MARCATORI



20 BARATTINI (Tarros Sarzanese)



11 Tedesco (Riccò Le Rondini)



10 Bettanin (Intercomunale Beverino)



9 Figaia (Castelnovese)

9 Bonelli (Casarza Ligure)



8 Romeo (Pegazzano)



7 Picasso (Caperanese)

7 Ferrari (Riccò Le Rondini)

7 Valletta (Follo San Martino)

7 Maggiali (San Lazzaro Lunense)



G.L.