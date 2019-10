Il punto, il Casarza Ligure unica a punteggio pieno

La Spezia - La seconda giornata del campionato di I Categoria Girone D ci consegna una sola capolista a punteggio pieno: è quel Casarza Ligure di forte anima spezzina (con i granata militano infatti Landi, Bellotti, Conti, Palmero e Rossetti, ndr) che nel big match e derby con la Caperanese si impone per 1 - 2 al "Daneri" grazie alla doppietta del centravanti ex Cogornese Bonelli. Per i verde azzurri momentaneo pari di Cesaretti, ma la squadra di Piropi poi alza bandiera bianca chiudendo addirittura in dieci uomini.



Ecco poi in zona Play - Off un quartetto a quota quattro punti. Si parte con lo Sporting Club Aurora che centra il primo successo con un netto 0 - 3 in casa dell'Arcola Garibaldina firmato dalla doppietta di Bacigalupo inframezzata dalla rete di Ravettino. Proprio l'Aurora va a braccetto con quello Follo San Martino con cui aveva impattato alla prima giornata. La squadra di Cervia supera per 3 - 1 il San Lazzaro Lunense di Biavati. Gran gol in apertura di Berti di testa su corner di Della Pina che poi raddoppia con una pregevole punizione. Ad inizio ripresa la riapre Franchini dal limite, ma Valletta servito da Anselmo chiude i conti. In precedenza bravissimo Neri a neutralizzare un calcio di rigore a Lombardini tenendo aperta ulteriormente la contesa. Sorprende in positivo la Castelnovese che va a vincere sul non facile campo del Beverino che, bisogna dirlo, si presentava in formazione rimaneggiata e conclude la partita in nove uomini per le espulsioni di Guano e Morinaj. Ospiti avanti con Ferdeghini che risolve una mischia. Gialloneri che raddoppiano immediatamente con Figaia. Un rigore trasformato da Bettanin rimette in gioco i locali, ma Marina su assist di Figaia chiude i conti. Pari tutto sommato equo e quattro punti in classifica anche per la Tarros Sarzanese che impatta in casa del Borgo Foce Magra A.F. La squadra di Fanan sotto in apertura per la rete di Ferrarini su assist di Goldoni trova il pari prima della pausa con Koleci imbeccato dal compagno di reparto Barattini. Nella ripresa occasioni da ambo i lati, ma rimane il risultato di pareggio.



A tre punti sale il Marolacquasanta che trova la prima vittoria in casa del Pegazzano grazie alla decisiva rete di Marchi servito da Garibotti. Seconda sconfitta consecutiva per il team di Bertolini privo degli squalificati Terribile e Scappazzoni. Primo successo anche per il Riccò Le Rondini che capitalizza al meglio il gol di Tedesco a fine prima frazione resistendo agli attacchi del Sarzana 1906. Rossoneri anche sfortunati che colpiscono un palo e due traverse, mentre i gialloblu ospiti ringraziano il portiere Pierini che disinnesca un calcio di rigore a Santella.



I TOP DI GIORNATA



CASARZA LIGURE: Unica formazione a punteggio pieno volta in testa vincendo il big match e derby con la Caperanese grazie alla doppietta di Bonelli.



PIERINI (Riccò Le Rondini): Il portiere gialloblu blinda la porta e la prima vittoria dei suoi grazie al rigore neutralizzato a Santella.



DELLA PINA (Follo San Martino): Gol e assist per il giovane centrocampista di mister Cervia nella vittoria sul San Lazzaro Lunense.



CASTELNOVESE: Positiva sorpresa di inizio stagione coglie una bella vittoria sul difficile campo dell'Intercomunale Beverino.



CLASSIFICA MARCATORI



4 BONELLI (Casarza Ligure)



2 Bacigalupo (Sporting Club Aurora)

2 Picasso (Caperanese)

2 Ragonesi (Sarzana 1906)

2 Valletta (Follo San Martino)

2 Bettanin (Intercomunale Beverino)

2 Figaia e Federghini(Castelnovese)