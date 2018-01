Il punto, il Canaletto è Campione d´Inverno

In una partita combattuta e avvincente batte il Ceparana. Dominici super per la Tarros Sarzanese, Luciani blocca l'Aurora. Sospesa per rissa Ameglia - Rebocco. Moneglia incredibile vittoria con due gol in 180" secondi. Pari negli altri match

La Spezia - Era la giornata del big match tra Canaletto, prima in classifica, e Ceparana, secondo della classe, un match che non ha deluso le attese e che i "canarini" si sono aggiudicati di misura. Tante emozioni a cominciare dalla prima occasione per gli ospiti con Cherif Diallo su cui si supera Bertagna evitando la rete. Subito dopo l'attaccante mette di poco sul fondo. Vantaggio canarino su rigore, fallo di mano di Bertano, e trasformazione di Federico Costa che poi offre anche il più facile degli assist a Bellini che realizza il raddoppio. Poco prima pericolosissimo Poli Nella ripresa gran gol di Cherif Diallo con pallone incastrato all'incrocio dei pali, ma poco dopo Bertagna E. salva il pari con un miracoloso intervento su Ricciardi servito ancora da Diallo. Costa si fa murare da Maccabruni, ex Massese all'esordio visto l'infortunio di Perotto, la possibilità del tris infine al 90° Fiocchi calcia sul fondo. Da segnalare l'infortunio alla mano al bomber rossonero Barattini. Con questa vittoria il Canaletto si laurea Campione D'Inverno. Seconda piazza ora ad appannaggio della Tarros Sarzanese che segue a tre punti dopo la vittoria in trasferta. Protagonista Dominici con una doppietta ribadendo in rete un rigore precedentemente parato da Costa e con una perfetta punizione. Doppietta inframezzata dalla rete di Piastra, mentre nel finale ecco il gol locale con Cappellini. Da sottolineare come il portiere ospite Carli neutralizzi un calcio di rigore a Bilbao, atterrato Orsetti. Ottima prova in casa del forte Aurora per il Marolacquasanta che costringe la squadra di Figone al pareggio a reti bianche. Ottimo protagonista il portiere marolino Luciani che salva su punizione di Michelis, conclusione di Ravettino e colpo di testa di Monteverde. La squadra di Sestri Levante raggiunge il Ceparana in terza piazza, Marola sesto a sei punti dal Pegazzano che, come visto nella nostra cronaca dettaglia, impatta per 2 - 2 in casa del fanalino Segesta portatosi avanti con Acquarone, ma poi la splendida doppietta di Simone Romeo ribalta tutto. Bojang, con deviazione decisiva di Venturotti, per il pareggio dei locali. Nelle altre gare divisione della posta tra Levanto Calcio e Riccò Le Rondini con i locali che si portano sul doppio vantaggio con Romano e Barletta dopo che il bomber ospite Ferrari calciava alto un rigore. Celaj riapre il match pareggiato nel finale da Dalforno. Levanto a quota 20 un punto sotto il Marola, Riccò a 15 punti infiammando la lotta salvezza insieme a Sestieri, San Lazzaro, Follo San Martino e Moneglia tutte a pari punteggio. Sestieri Marina Sporting Lavagna e San Lazzaro infatti pareggiano a reti bianche lo scontro diretto dove sono i portieri i protagonisti. Riva neutralizza un penalty a Spagnoli, nel finale Neri fa lo stesso con lo specialista Di Dio e il risultato non si sblocca. Il Moneglia vince una gara incredibile contro il Monterosso andato in vantaggio a cinque minuti dalla fine con Cozzani, ma le reti di Gianelli E. e Guazzoni ribaltano tutto in cinque minuti. Sospesa per rissa a 10' minuti dalla fine Foce Magra Ameglia - Rebocco sul parziale di 2 - 1 (reti di Goldoni, Morettini e Davide Iaione). Non volendo fare demagogia ci limitiamo a stigmatizzare l'accaduto dicendo che certe cose in un qualsiasi campo da calcio non si devono vedere, per il resto se ne occuperà il Giudice Sportivo.



I TOP DI GIORNATA



CANALETTO: Vittoria pesante contro una diretta concorrente per la vittoria finale e titolo di Campione d'Inverno conquistato.



LUCIANI (Marolacquasanta): Il portiere dei rossoverdi compie almeno tre interventi decisivi salvando la propria porta e il punto in casa dello Sporting Club Aurora.



DOMINICI (Tarros Sarzanese): Nel mercato invernale la Tarros si è nettamente rinforzata e uno degli acquisti è stato il centrocampista ex Fiumaretta decisivo sul Follo con una doppietta importante.



I FLOP DI GIORNATA



FOCE MAGRA AMEGLIA - REBOCCO: A perdere in occasioni come queste è il Calcio.



CLASSIFICA MARCATORI



18 COSTA (Canaletto)



14 Pinelli (Tarros Sarzanese)



9 Cherif Diallo (Ceparana)



8 Davide Iaione (Rebocco)

8 Ravettino (Sporting Club Aurora)



7 Asimi (Moneglia)

7 Morettini (Foce Magra Ameglia)