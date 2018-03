Il punto: il Canaletto cade con l'Aurora, ma Ceparana e Tarros rallentano

San Lazzaro Lunense e Pegazzano bloccano sul pari le due inseguitrici dei "canarini". Giornata caratterizzata dal segno X. Vince il Rebocco con gli "Iaione Brothers" in gran spolvero. Zona calda: vince solo il Sestieri, bagarre per evitare i PlayOut

La Spezia - Giornata caratterizzata dai pareggi la XXII in I Categoria, ben cinque segni X contro due vittorie casalinghe e un solo acuto esterno, quello del Rebocco. Sembra aver ritrovato il proprio smalto lo Sporting Club Aurora che, dopo risultati deficitari in serie, ha ricominciato a macinare risultati. La squadra di Figone si conferma "bestia nera" per il Canaletto sconfiggendo la capolista con classico punteggio all'inglese. Decidono due rigori con la squadra di Bastianelli costretta a chiudere addirittura in nove uomini per le espulsioni di Ambrosini a una decina di minuti dal termine e Bellini al 90°. Vantaggio locale con un penalty di Ghiggheri concesso per fallo di Lonardo su Boussakioud. La capolista non ci sta e prima spreca il pareggio con Giannini poi coglie una clamorosa traversa con Sanguinetti. Nel finale di frazione prima Ravettino spreca, poi Besana vede il suo tiro a botta sicura salvato sulla linea da un difensore spezzino. Allo scoccare dell'ultimo minuto Ravettino trasforma il secondo rigore, lui stesso atterrato da Bellini espulso, che sancisce il 2 - 0 finale. Ne approfittano solo in parte le inseguitrici. Il Ceparana pareggia in casa del San Lazzaro Lunense su un campo reso quasi impraticabile dalla neve e dalla pioggia scese in settimana. Vantaggio della squadra di Fregoso con Buffoni su spizzata di Ragadini nel finale di primo tempo. A dieci minuti dalla fine il pareggio con una punizione vincente di Fiocchi. Si salva nel finale anche la Tarros Sarzanese che impatta al "Luperi" contro il Pegazzano che dopo sei sconfitte consecutive centra un gran risultato. Al vantaggio di Simone Romeo con una grandissima realizzazione sotto la traversa per la squadra di Corrado ha risposto il subentrato Dell'Amico a pochi minuti dal termine sfruttando il traversone dell'altro subentrato Marinari. Continua nella sua grande serie di risultati il Rebocco che vince ancora andando ad espugnare il campo del Follo San Martino con un netto 0 - 3. A rubare la scena i fratelli Davide e Marco Iaione. Il primo realizza su rigore, fallo di Signore sullo scattante Di Muri, il vantaggio e poi raddoppia con un perfetto calcio di punizione. Il secondo chiude i conti nel finale, dopo aver giocato una grande partita, con una spettacolare semi rovesciata su centro dalla sinistra di Balsano. Il sodalizio del presidente Brunetti sempre quinto, anche se la distanza dalla seconda posizione non consente la disputa dei Play - Off, allunga proprio sul Follo sesto a +4. Scorrendo la classifica a pari punti a quota 28 troviamo il Pegazzano, il Marolacquasanta e il Monterosso. La squadra di Calise pareggia al 93° su rigore trasformato da Nieri impattando il vantaggio del Riccò Le Rondini ottenuto al 71° con il gol del rientrante bomber Ferrari su assist di Chella che poco prima aveva colto anche un palo. Nel posticipo serale invece la squadra di Piropi impatta per 2 - 2 con il Foce Magra Ameglia passando in vantaggio con un Nicolò Minetti sempre più decisivo per i suoi che sblocca con una botta dalla distanza. Pareggia poco dopo Goldoni su rigore, poi lo stesso bomber ospite segna su punizione il vantaggio con la complicità di Ancorati. Vantaggio che anche in questo caso dura una manciata di minuti perchè con un'altro pregevole piazzato Scapazzoni impatta il finale di 2 - 2. Finale con proteste veementi dei locali per atterramento in area di Nicolò Minetti da parte di Barbieri A., ma l'arbitro fa proseguire. Ameglia che mantiene un punto di vantaggio dai Play - Out. Pari per il Moneglia contro il Levanto Calcio del nuovo corso Bagnasco - Agata. Conclusione di Sassarini deviata da Giannelli per il vantaggio ospite, pari del solito Asimi per gli azulgrana. Ospiti che chiudono in nove uomini per le espulsioni di Filippone e Corsano e si salvano al 90° quando Cizmja calcia a botta sicura, ma sulla linea Anselmo ribatte. Infine vittoria per il Sestieri maturata nella ripresa contro il Segesta fanalino di coda. Poker deciso dalle reti di Di Dio, Botto, Rampone e Raffo. Sestieri a quota 23 che scavalca il Riccò penultimo a 21 ed affianca Moneglia e San Lazzaro Lunense.



I TOP DI GIORNATA



SPORTING CLUB AURORA: Con due rigori, ma la squadra di Figone batte il Canaletto capolista come già successo all'andata consolidando il proprio quarto posto.



SAN LAZZARO LUNENSE e PEGAZZANO: Due squadre in difficoltà che comunque non mollano mai e riescono a bloccare sul pareggio due delle tre grandi del torneo come Ceparana e Tarros Sarzanese.



REBOCCO: Nello scontro diretto per la quinta piazza netta l'affermazione dei "Viola" di Carrodano.



CLASSIFICA MARCATORI



23 COSTA (Canaletto)



20 Pinelli (Tarros Sarzanese)



13 Asimi (Moneglia)

13 Iaione Davide (Rebocco)



12 Cherif Diallo (Ceparana)



11 Ravettino (Sporting Club Aurora)



9 Koleci (Tarros Sarzanese)