Il punto, il Borgo Foce Magra blocca sul pari la capolista Follo

Romeo spedisce a -2 il Pegazzano con la vittoria sul Moneglia. Levanto OK con il San Lazzaro. Rebocco soffre ma batte fanalino Ceparana. Bartoli impatta per Sarzana match con Antica Luni. Al Marola lo scontro salvezza con il Riccò. Manita Tarros

La Spezia - Riparte anche il Girone D di I Categoria che si conferma campionato vivissimo e combattutissimo. La capolista Follo San Martino impatta infatti nel big match di giornata contro il Borgo Foce Magra A.F. Prima frazione che vede il vantaggio ospite con il tap - in vincente dell'esperto difensore Marcuccetti, ripresa ad appannaggio della capolista che pareggia con il sesto gol stagionale di capitan Villa Matteo e sfiora il successo con Maggiali la cui rovesciata fa la barba al palo. Ne approfitta subito il Pegazzano del neo mister Olmi, gradito ritorno il suo sulla panchina dei bianconeri, che come visto nella nostra cronaca di ieri gioca una buona gara e si impone in casa del Moneglia su un campo sempre ostico. Romeo in apertura con un pallonetto sblocca la gara, poi gli spezzini vanno più volte vicini al raddoppio. Ripresa meglio gli azulgrana trascinati dal neo entrato Basso, ma la formazione di Olmi controlla e si porta a casa il risultato salendo a - 2 dalla vetta. Terza piazza per il Levanto Calcio ora a quota 24 dopo il successo della domenica mattina su un campo altrettanto ostico come il Cristoni. Bomber Righetti, sempre più capocannoniere, e Barletta fanno felice mister Agata, mentre nella ripresa il portiere Moretti blinda la sua porta su un doppio tentativo di Canalini per il San Lazzaro Lunense. Trema inizialmente il Rebocco in casa del fanalino di coda Ceparana che con una partita volitiva tiene testa ai "viola" portandosi addirittura in vantaggio con Attivissimo. Il rigore di Strata e il gol vittoria nella ripresa di Cardetti fanno però pendere il piatto della bilancia dalla parta della squadra di Moggia che pur non giocando una grande partita ottiene i tre punti che le fanno raggiungere a quota 22 in quarta posizione il Borgo Foce Magra A.F. Scivola in sesta posizione a quota 20 lo Sporting Club Aurora travolto sabato pomeriggio dalla Tarros Sarzanese di mister Fanan che centra la quinta vittoria consecutiva e raggiunge il San Lazzaro Lunense a quota 19. Dopo un buon avvio ospite con un palo colpito è totale il dominio dei rossoneri: vantaggio di Barattini su assist di Pinelli che poi si scatena e realizza una tripletta. Di pregevolissima fattura la prima e la seconda rete con due giocate importanti. La Tarros scavalca anche i concittadini del Sarzana 1906 che impattano nel finale in casa dell'Antica Luni in un importante match salvezza. Lunensi avanti con Franzoni, poi Grassi para un rigore a Rossetti, ma Bartoli nel finale insacca un pareggio importantissimo per la squadra di mister Veronica. Infine il Marolacquasanta ottiene tre pesantissimi punti nello scontro diretto per la salvezza contro un rimaneggiato Riccò Le Rondini. Ospiti avanti con Vargas, poi Bonauguri para un rigore a Gaeta evitando il pareggio gialloblu. Marchi raddoppia con un bel pallonetto realizzando un gol da tre punti dato che nel finale di match la squadra di Baudone accorcia con la rete di Fiocchi Alessandro. Marola ora a quota 12 punti, Riccò alla terza sconfitta consecutiva fermo a 17.



I TOP DI GIORNATA



PEGAZZANO: Importante vittoria su un campo difficile come quello del Moneglia che permette alla squadra di Olmi di accorciare a - 2 dalla capolista Follo San Martino.



MAROLACQUASANTA: Tre punti pesantissimi ottenuti nello scontro diretto in casa di un rimaneggiato Riccò Le Rondini.



BARTOLI (Sarzana 1906): Rete veramente importante quella messa a segno dal difensore di mister Veronica che evita la sconfitta nei minuti finali del match salvezza in casa dell'Antica Luni.



CLASSIFICA MARCATORI



12 RIGHETTI (Levanto Calcio)



9 Pinelli (Tarros Sarzanese)



8 Romeo (Pegazzano)



7 Iaione Davide (Rebocco)

7 Ravettino (Sporting Club Aurora)



6 Barattini (Tarros Sarzanese)

6 Russo Riccardo (Pegazzano)

6 Ricciardi (Marolacquasanta)

6 Villa e Bariti (Follo San Martino)