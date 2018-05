Il punto, ecco la situazione nei quattro gironi di I Categoria

La finale per il D sarà tra Sporting Club Aurora e Tarros Sarzanese. Canaletto: la squadra di Bastianelli in corsa per il Titolo Regionale. Play Out: al San Lazzaro basta un pari per salvarsi

La Spezia - Terminato il campionato facciamo il punto sul post - season di I Categoria.



Titolo Regionale: Come visto lunedì nella nostra cronaca dettagliata la spezzina Canaletto, campione del Girone D, ha ottenuto il pass per la finale superando con un netto 3 - 1 il Varazze Don Bosco. Decisivo il bomber "canarino" Federico Costa autore di una splendida tripletta, una rete su rigore. Il momentaneo pareggio per i campioni del Girone C lo ha realizzato invece Morando su calcio di punizione. In finale la squadra di Bastianelli se la vedrà con il Celle. I ragazzi di mister Ghione hanno infatti superato, dopo i tempi supplementari, il Mignanego. Vantaggio Celle con Vallerga D. al 18°, pari dell'undici di mister Mora con Profumo al 32°. Ai supplementari è incredibilmente il portiere titolare Provato, entrato da un minuto come attaccante, a trovare il gol qualificazione ribadendo in rete una corta respinta di Lagrari su precedente conclusione di Vario. Il tris proprio al 120° con Sofia che beffa il portiere avversario con un pallonetto dopo essersi liberato della marcatura di un avversario.



Play - Off: La finale del Girone D sarà tra Sporting Club Aurora e Tarros Sarzanese. La squadra di Bertocchi ha infatti eliminato in semifinale con un netto 0 - 3 il Ceparana di Strata. Al "Cipriano Incerti" hanno deciso le marcature di Ausili, Domenici e Porqueddu. Un solo risultato nell'arco dei 120' minuti per la squadra di Sarzana contro la formazione di Sestri Levante per accedere alla fase regionale dei play - off. Dando uno sguardo agli altri gironi nel C il Bogliasco ha superato per 2 - 3 la Caperanese di mister Siri. Reti di Maggiora, Maghamifar e D'Elia per i biancorossi, mentre risulta inutile la doppietta di Levaggi Omar per i locali. La finale vedrà quindi il Bogliasco andare a caccia del pass per la fase regionale in casa dell'Isolese. Nel Girone B il Bargagli San Siro ha superato di misura la Cogornese di mister Padi centrando l'accesso alla finale in casa della Burlando. Per quanto riguarda infine il Girone A era l'unico con la doppia semifinale. La San Stevese ha superato per 4 - 3 il Don Bosco Valle Intermelia grazie a Garbasi, Malvini, Calvini e Ciaramitaro, reti ospiti di Marafioti, Bianco e Casellato, e affronterà in finale la Dianese & Golfo che con un grande blitz esterno si impone per 1 - 2 in casa della Veloce Savona. Reti ospiti di Colli e Calandrino, marcatura locale a firma Colombino. Le quattro squadre che usciranno poi vincenti da ogni girone si affronteranno in sfide di semifinale regionale.



Play - Out: Termina a reti bianche il confronto del "Colombo" tra Monterosso e San Lazzaro Lunense. Era il match d'andata tra le due squadre per cercare di ottenere la salvezza. La grande novità sulla panchina dei rivieraschi padroni di casa con mister Borromeo che la scorsa settimana aveva rilevato Piropi. Parte meglio la squadra di Fregoso con due nitide occasioni con Franzoni entrambe respinte sulla linea dal difensore Nardini. Poi nel primo tempo ancora occasioni per Vargas da una parte e Franzoni dall'altra disinnescate dai due portieri. Nella ripresa ecco l'occasione per Gueye e nel finale per Thomas Minetti, ma il risultato non cambia. Il verdetto su chi saluterà la I Categoria è quindi rimandato alla prossima domenica al "Cristoni". Agli ospiti servirà per forza una vittoria per via degli scontri diretti sfavorevoli durante la stagione.