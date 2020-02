Il punto, con Ferdani il Follo supera l'esame Borgo Ameglia

La Spezia - Si sapeva che quello di Ameglia non sarebbe stato un esame facile per la capolista Follo San Martino. Il Borgo Foce Magra A.F. era squadra in forma reduce da tre vittorie consecutive, rinforzata da una grande campagna acquisti invernale con la ciliegina di un Battaglia pronto a debuttare e quindi lontana parente della formazione del girone di andata. Un esame superato però a pieni voti dalla squadra di mister Cervia grazie alla rete decisiva dell'esperto centrocampista Ferdani che realizza un vero e proprio eurogol raccogliendo una ribattuta dal corner e calciando al volo alle spalle di Perotto. Reazione locale con le occasioni di Gasparotti e Tazzini su cui Benedini è attento. Infine l'ex di turno Valletta spreca la chance del raddoppio. Punti di vantaggio sulla prima inseguitrice che salgono a tre con una partita da recuperare contro il San Lazzaro Lunense.



La seconda della classe è ora la Tarros Sarzanese che risorge in uno scontro diretto al "Luperi" contro la temibile Caperanese affossata per 2 - 1. Pronti via e Marrani con un gran sinistro porta avanti i suoi dopo appena due giri di lancette, raddoppio di Koleci con un colpo di testa su angolo al quarto d'ora. Partita virtualmente chiusa, i ragazzi di Fanan controllano anche se poi nella ripresa incassano il gol del solito Levaggi, quarta rete nelle ultime due partite, su assist di Picasso che si fa poi però espellere vanificando il tentativo di rimonta verde blu.



Un punto più sotto sale il Casarza Ligure che fa l'impresa di giornata rifilando un gran poker di reti al sempre temibile Marolacquasanta. Partita decisa già nel primo tempo e sbloccata dal bomber Bonelli. Lo spezzino Rossetti raddoppia su rigore concesso per un fallo di Piermattei su Zappelli. Infine doppietta per capitan Pimentel. Marola praticamente mai in partita questa volta raggiunto a quota 32 proprio dai granata di Lenzi. L'ultimo posto, il quinto, valevole per i Play - Offè al momento ad appannaggio dello Sporting Club Aurora che con le reti di Carluccio, Ghiggeri e D'Amelio regola con un tris il Pegazzano e raggiunge a 31 la Caperanese.



Scorrendo poi la classifica profondo stacco di punti e troviamo a quota 25 il Sarzana 1906 che si impone in casa del fanalino di coda Arcola Garibaldina. Gol del vantaggio con il classe 2000 Ridondelli alla prima rete "tra i grandi", raddoppio su rigore di Santella, Anselmo prova a riaprire la gara per i granata andando a segno dal dischetto, ma Musetti cala il tris chiudendo definitivamente i conti. Sale a quota 22 il Riccò Le Rondini che a "San Benedetto" fa 3 - 1 contro la Castelnovese. Prima frazione più equilibrata con il vantaggio di Alessandro Fiocchi vanificato dal bomber ospite Figaia che arriva in doppia cifra a quanto gol segnati in stagione. Sono gli attaccanti locali Ferrari e Tedesco a chiudere i conti in favore dei ragazzi di Baudone nella ripresa. Finisce con un pareggio il debutto sulla panchina dell'Intercomunale Beverino per mister Ciuffardi. In casa del San Lazzaro Lunense vantaggio quasi immediato con il solito Bettanin, ma nella ripresa un rigore trasformato da Del Bergiolo permette agli uomini di Biavati di guadagnare un punto comunque prezioso in ottica salvezza.



I TOP DI GIORNATA



FERDANI (Follo San Martino): Gran gol che permette alla sua squadra di ottenere una vittoria fondamentale in un campo difficile e contro una squadra in forma come il Borgo Foce Magra A.F.



CASARZA LIGURE: Quarantacinque minuti di spettacolo con quattro reti rifilate ad una squadra forte come il Marolacquasanta. Dopo un periodo di crisi i granata di Lenzi sembrano essere tornati.



TARROS SARZANESE: Bella la vittoria contro una Caperanese sempre ostica da affrontare.



I FLOP DI GIORNATA



MAROLACQUASANTA: Poteva essere un esame di maturità, sicuramente dall'alto coefficiente di difficoltà, ma per ora i rosso verdi di Fabiani sono rimandati.



CLASSIFICA MARCATORI



21 BARATTINI (Tarros Sarzanese)



12 Tedesco (Riccò Le Rondini)



11 Bonelli (Casarza Ligure)

11 Bettanin (Intercomunale Beverino)



10 Figaia (Castelnovese)

10 Rossetti (Casarza Ligure)



9 Romeo (Pegazzano)



8 Ferrari (Riccò Le Rondini)

8 Canalini (Marolacquasanta)

8 F. Valletta (Follo San Martino)