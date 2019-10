Il punto, blitz Beverino a Casarza Ligure

La Spezia - Il colpo nella terza giornata del campionato di I Categoria Girone D lo fa sicuramente un rimaneggiato Intercomunale Beverino che ringrazia Petrini, autore dell'unica rete del match su assist di Noga, e va a vincere di misura sul campo del Casarza Ligure ex capolista solitaria. La squadra di Lenzi era infatti l'unica formazione a punteggio pieno dopo due giornate, ma con la sconfitta con i bianco azzurri perde il primato e viene raggiunta al primo posto da varie formazione tra cui proprio l'undici di mister De Biasi.



A quota sei punti sale il Marolacquasanta che confeziona un poker di reti sulla Castelnovese. Vantaggio rossoverde con Piastra, annullato per fuorigioco il pareggio a Figaia, ancora Piastra sigla il raddoppio. Nella ripresa tris di Garibotti, punto ospite con il rigore trasformato da Figaia e infine il poker locale di Marchi. A sei punti sale anche il Riccò Le Rondini che ha la meglio su un mai domo, per quanto rimaneggiato, Pegazzano. Non basta ai ragazzi di Bertolini la grande tripletta del capitano Simone Romeo perchè i locali rispondono con la doppietta di Ferrari e le reti di Martinez e Tedesco. Un gol di Musico a 5' minuti dalla fine basta invece alla Caperanese per battere di misura e a domicilio il San Lazzaro Lunense.



A quota cinque troviamo Tarros Sarzanese e Follo San Martino che impattano lo scontro diretto nell'anticipo del Sabato. Vantaggio ospite con l'ex Forno e pareggio locale con Barattini che nel finale di partita fallisce anche il calcio di rigore della possibile vittoria. Salgono a quota cinque punti anche Borgo Foce Magra A.F. e Sporting Club Aurora. Ai primi, al secondo match sul terreno del "La Ferrara", basta la seconda rete consecutiva di Ferrarini per superare l'Arcola Garibaldina ancora ferma a quota zero punti come il Pegazzano. La formazione di Sestri Levante vede invece sfumare nei minuti finali la vittoria che avrebbe consentito la vetta solitaria quando il Sarzana 1906, passato in svantaggio all'85° per il gol di Besana, pareggiava i conti ad un minuto dalla fine con Musetti. Secondo punto in stagione per i rossoneri di Veronica.



I TOP DI GIORNATA



INTERCOMUNALE BEVERINO: Squadra rimaneggiata, ma grande vittoria in casa del Casarza Ligure ex capolista solitaria a punteggio pieno.



SIMONE ROMEO (Pegazzano): Nonostante la sconfitta arriva con il Riccò una grande tripletta per l'attaccante.



MAROLACQUASANTA: Terza vittoria in sette giorni tra campionato e Coppa Liguria. Sembra la squadra più in palla del momento.



CLASSIFICA MARCATORI



4 BONELLI (Casarza Ligure)



3 Romeo (Pegazzano)

3 Figaia (Castelnovese)

3 Ferrari (Riccò Le Rondini)

3 Piastra (Marolacquasanta)