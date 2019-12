Il punto: Tedesco ferma la Tarros, Casarza nuova capolista

La Spezia - Nuova capolista nel campionato di I Categoria: è il Casarza Ligure dei tanti spezzini che si impone per 4 - 1 sul fanalino di coda Arcola Garibaldina e si prende la vetta della classifica. Vantaggio proprio con lo spezzino Rossetti e raddoppio del bomber locale Bonelli. Nella ripresa la reazione della squadra di mister "Lele" Locori che dimezza lo svantaggio con Romano, ma il finale è per i ragazzi di Lenzi che ristabiliscono le distanze con la doppietta di Bonelli che salta anche Adroit prima di insaccare e con il poker di Massa. Casarza in testa che ringrazia il Riccò Le Rondini che rimonta e pareggia i conti con la Tarros Sarzanese che a San Benedetto si portava sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Barattini, secondo gol su rigore. Nella ripresa la doppietta è per Tedesco che con un colpo di testa e un diagonale su assist di Dalforno impatta il risultato.



Tarros raggiunta in seconda posizione dalla Caperanese che rimonta e batte a domicilio l'Intercomunale Beverino al secondo stop consecutivo nonostante il vantaggio siglato da Orsetti. Nella ripresa pari di Rolandelli, rigore di Picasso e sigillo finale di Macaj per il successo verde azzurro.



Due punti più sotto il Marolacquasanta e lo Sporting Club Aurora. La squadra di Fabiani fa l'impresa e batte per 2 - 0 il quotato Follo San Martino tornando alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Vantaggio di Canalini su assist di Ricciardi, raddoppio in pieno recupero con la ripartenza finalizzata dal neo acquisto Iaione. L'Aurora cede invece in casa di un grande San Lazzaro Lunense a sua volta autore di una delle imprese di giornata. Al vantaggio ospite di Giacopello hanno risposto Fari da sottomisura sfruttando l'assist di Puglione e il gran gol del bomber locale Maggiali.



Vittorie salvezza per Castelnovese e Pegazzano. La squadra di Cozzani batte di misura un Sarzana 1906 in crisi di risultati. Morina e il rigore di Ferdeghini fanno propendere il match per i gialloneri che subiscono in pieno recupero la rete di Tonelli con un bel calcio di punizione. Secondo successo stagionale per i ragazzi di Bruno che nello scontro salvezza contro il Borgo Foce Magra A.F. si impongono nettamente per 3 - 0 grazie alle reti di Raimondi, Quezada e Scappazzoni.



I TOP DI GIORNATA



MAROLACQUASANTA: Il successo sul Follo San Martino riporta la vittoria che mancava da due turni. Avversario tosto e tre punti pesanti.



SAN LAZZARO LUNENSE: Bella impresa dei ragazzi di Biavati che battono di misura e in rimonta il forte Sporting Club Aurora.



TEDESCO (Riccò Le Rondini): Doppietta pesante che vale il pareggio contro la Tarros Sarzanese dopo che la sua squadra era sotto di due reti alla fine del primo tempo.



I FLOP DI GIORNATA



BORGO FOCE MAGRA A.F.: Brutta sconfitta nello scontro diretto per la salvezza con il Pegazzano. Per la squadra di Putti è veramente un momento no.



SARZANA 1906: Anche per i rossoneri di Veronica arriva un brutto stop nello scontro in casa della Castelnovese.



CLASSIFICA MARCATORI



11 BARATTINI (Tarros Sarzanese)



8 Bettanin (Intercomunale Beverino)



7 Figaia (Castelnovese)

7 Bonelli (Casarza Ligure)

7 Maggiali (San Lazzaro Lunense)



6 Rossetti (Casarza Ligure)

6 Tedesco (Riccò Le Rondini)



G.L.