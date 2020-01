Il punto, Tarros forza8 in testa con il Follo San Martino

La Spezia - Ennesimo cambio in vetta alla classifica del Girone D di I Categoria. L'ex capolista Caperanese viene infatti fermata dall'impresa della Castelnovese che impatta al "Daneri" grazie al solito bomber Figaia il quale pareggia l'iniziale vantaggio locale con Musico. Recriminano i verde azzurri di Piropi per due reti annullate per fuorigioco, ma i gialloneri si difendono comunque bene e quando ripartono sanno fare male portando a casa un punto prezioso per l'obbiettivo salvezza.



In testa va quindi la coppia formata da Follo San Martino e Tarros Sarzanese. La squadra di Cervia ribalta nel finale l'iniziale vantaggio di Bonelli nel big match con il Casarza Ligure. Sono il "Cigno" Maggiore al primo gol in I Categoria della sua carriera e il solito Francesco Valletta a dare la vetta della classifica alla squadra del presidente Luongo dopo una lunga rincorsa. Esagera la squadra di Fanan che travolge addirittura con otto reti il malcapitato San Lazzaro Lunense. A rubare la scena è Sbardella con il fantasista autore di una marcatura e di ben cinque assist per i compagni. A segno anche il solito Barattini autore di una tripletta e poi ecco le reti del giovane classe 2001 Deidda, di Koleci, Caleo e Ausili.



In quarta piazza lo Sporting Club Aurora fermato sul pareggio a reti bianche da un Borgo Foce Magra Ameglia A.F. che guadagna un punto importante in ottica salvezza. Arriva invece la seconda vittoria consecutiva per il Sarzana 1906 che batte per 3 - 2 il Marolacquasanta passato in vantaggio con un rigore di Canalini, ma rimontato dalla rete di Musetti, dal rigore di Santella e dall'acuto di Ragonesi al secondo gol consecutivo. Accorcia le distanze nel finale per i rossoverdi di Fabiani Papa direttamente su calcio di punizione.



Pareggio a reti bianche e pochissime emozioni tra Pegazzano e Intercomunale Beverino. Locali pericolosi in due occasioni con Azzaro e Romeo a cui rispondoni i biancocelesti con due tentativi di Bettanin e uno del fresco ex di turno Nuti.



Infine sagra del gol nel confronto tra Arcola Garibaldia e Riccò Le Rondini. Granata sul doppio vantaggio con Venturi e Anselmo, ma rimontati e sorpassati dalla tripletta di Tedesco e dal gol di Ferrari. Solo per fini statistici la rete di Guido a cinque minuti dalla fine.



I TOP DI GIORNATA



SBARDELLA (Tarros Sarzanese): Trascina la sua squadra con una grande prestazione condita da ben cinque assist e una rete.



FOLLO SAN MARTINO: Ha cambiato passo la squadra di Cervia che nel finale ribalta il Casarza Ligure e si porta in vetta al campionato.



SARZANA 1906: Seconda vittoria consecutiva che rilancia i rossoneri.



CASTELNOVESE: Gran punto colto sul difficile campo dell'ex capolista.



TEDESCO (Riccò Le Rondini): Bella tripletta di reti in casa dell'Arcola Garibaldina.



I FLOP DI GIORNATA



CAPERANESE: Con la Castelnovese neo promossa era obbligatorio centrare la vittoria per mantenere la testa della classifica



SAN LAZZARO LUNENSE: Dalla ripresa del campionato secondo stop in due partite, questa volta dalle proporzioni assolutamente esagerate.



CLASSIFICA MARCATORI



16 BARATTINI (Tarros Sarzanese)



10 Bettanin (Intercomunale Beverino)

10 Tedesco (Riccò Le Rondini)



9 Figaia (Castelnovese)

9 Bonelli (Casarza Ligure)



7 Romeo (Pegazzano)

7 Valletta (Follo San Martino)

7 Maggiali (San Lazzaro Lunense)



G.L.