Il punto, Tarros Sarzanese e Follo San Martino avanti insieme

La Spezia - Continuano a braccetto le capolista Tarros Sarzanese e Follo San Martino. Tutto facile per la squadra di Fanan contro il fanalino di coda Arcola Garibaldina. Nel "derby degli Uccheddu il dirigente rossonero ha la meglio sul portiere granata con i suoi che si impongono con un tennistico 0 - 6 grazie al poker del solito Barattini e la doppietta di Koleci. Ottima la vittoria del Follo San Martino che riesce ad addomesticare con classico punteggio all'inglese il sempre insidioso Sporting Club Aurora. Seconda rete consecutiva per Maggiore (nella foto, ndr) che la sblocca subito in tap - in, poi Valletta sfiora l'immediato raddoppio. Raddoppio meritato che arriverà però nel finale di gara con un grandissimo tiro al volo a cui fa seguito anche il clamoroso palo colpito da Riillo. In mezzo da registrare due provvidenziali salvataggi di Oligeri e Santini che praticamente sulla linea evitano il pareggio della squadra di Figone.



Terza posizione per la Caperanese che si mangia le mani e si lamenta con l'arbitraggio per aver sprecato il doppio vantaggio contro un mai domo Riccò Le Rondini. I verde azzurri di Piropi devono però fare mea culpa non essendo la prima volta che subiscono una rimonta in stagione. Doppio vantaggio locale al "Daneri" con Picasso e Assalino F., ma nella ripresa Ferrari riapre subito la contesa, poi in pieno recupero Tedesco sigilla il pareggio. La coppia d'attacco di mister Baudone si conferma quindi micidiale in questa stagione. Un punto più sotto il Marolacquasanta che si va ad imporre in casa dell'Intercomunale Beverino che non vive un buon momento di forma. Decidono le reti di Garibotti e Canalini per i rossoverdi di Fabiani, gol della bandiera locale di Ceradelli.



Torna ad assaporare i tre punti anche il Casarza Ligure che si impone di misura e in pieno recupero in casa del mai domo Pegazzano. Vantaggio locale con il rigore trasformato da Simone Romeo, ma lo spezzino Noga pareggia i conti un quarto d'ora dopo. Rigore anche per i granata e ancora un gol spezzino con Rossetti che trasforma dagli undici metri. Pegazzano che non ci sta e si riversa in attacco trovando il pari con Quezada, ma proprio allo scadere Daidone azzecca la traiettoria vincente e firma il successo ospite scatenando tra l'altro le proteste dei locali che reclamavano una posizione di fuorigioco in partenza del giocatore.



Spreca il doppio vantaggio per poi salvarsi al 90° il Sarzana 1906 che impatta con un pirotecnico 3 - 3 con il redivivo San Lazzaro Lunense. Prima frazione di marca rossonera a Fossone che si portano sul doppio vantaggio con Ragonesi e Santella. Ripresa in cui la squadra di Biavati parte fortissima pareggiando i conti con i colpi di testa di Grassi e Oussama Jabraoui. E' poi Puglione a risolvere una mischia a dieci minuti dalla fine e portare avanti la squadra ospite. Il derby tra le due squadre di Sarzana si chiude però con la rete del definitivo pareggio dei ragazzi di Veronica con una bella girata di Ragonesi al 90°.



Infine lo scontro salvezza del "La Ferrara", ossia il derby Borgo Foce Magra A.F. - Castelnovese, sorride ai padroni di casa che nel finale ritrovano la vittoria grazie alla rete di Tazzini.



I TOP DI GIORNATA



FOLLO SAN MARTINO: Sporting Club Aurora avversario ostico per tutti, gran vittoria per la squadra di Cervia.



TEDESCO e FERRARI (Riccò Le Rondini): I due bomber stanno facendo la fortuna della squadra di Baudone e lo dimostrano riprendendo sul pareggio anche la Caperanese con una rete a testa siglate al "Daneri" di Caperana.



RAGONESI (Sarzana 1906): Bella doppietta per il centrocampista che regala un punto che nel finale di partita sembrava insperato contro il San Lazzaro Lunense.



BORGO FOCE MAGRA A.F.: In ottica salvezza gran successo nel derby di bassa classifica con la neo promossa Castelnovese.



I FLOP DI GIORNATA



CAPERANESE: Non è la prima volta che la squadra di Piropi spreca un vantaggio importante acquisto nel primo tempo.



MARCATORI



20 BARATTINI (Tarros Sarzanese)



11 Tedesco (Riccò Le Rondini)



10 Bettanin (Intercomunale Beverino)



9 Figaia (Castelnovese)

9 Bonelli (Casarza Ligure)



8 Romeo (Pegazzano)



7 Picasso (Caperanese)

7 Rossetti (Casarza Ligure)

7 Ferrari (Riccò Le Rondini)

7 Valletta (Follo San Martino)

7 Maggiali (San Lazzaro Lunense)