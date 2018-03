Il punto, Poli e Costa affondano la Tarros Sarzanese

Il Canaletto fa suo il big match contro i rossoneri che scivolano al quarto posto superati dallo Sporting Club Aurora. Il Rebocco continua a stupire. Pari tra Pegazzano e Monterosso, San Lazzaro tennistico nonostante l'inferiorità numerica

La Spezia - Anche in I Categoria, come in tutti gli altri tornei, il maltempo non ha concesso tregua e così sono state rinviate tre gare. Si tratta di quella del Ceparana secondo in classifica con il Riccò Le Rondini, di Levanto Calcio - Follo San Martino e di Moneglia - Sestieri Marina Sporting. Le attenzioni del match erano catalizzate tutte sul confronto del "Tanca", giocato in sera e con fischio d'inizio in notevole ritardo, tra la capolista Canaletto e la Tarros Sarzanese. Vittoria netta e meritata per i "canarini" primi della classe che dopo un iniziale brivido portato da Pinelli, ma disinnescato da un grande intervento di Bertagna dominano vincendo con pieno merito. Uno - due micidiale che chiude i giochi in un solo giro di lancette tra il 25° e il 26° quando Poli sblocca su assist di Sanguinetti e poi bomber Costa raddoppia su lancio dello stesso Poli. La Tarros non c'è più e nella ripresa arriva il tris sempre con Costa che prende il largo in classifica marcatori con 25 segnature all'attivo. Dello stop della squadra di Bertocchi approfitta lo Sporting Club Aurora che si impone in rimonta in casa del Foce Magra Ameglia su un campo che sembra una risaia. Tutte le reti nella ripresa quando Gasparotti porta avanti i suoi, ma la doppietta di Ghiggheri ribalta il parziale. La squadra di Figone supera la Tarros e si insedia al terzo posto in classifica. Continua invece a stupir in maniera più che positiva il Rebocco di mister Carrodano che centra un'altra vittoria. Questa volta al "Pieroni" cede di misura il sempre ostico Marolacquasanta nel contesto di una partita molto combattuta ed equilibrata. A decidere il possente difensore Saif Khalouq con un perentorio stacco di testa su azione d'angolo. Prima e dopo occasioni da ambo le parti per sbloccare il match o pareggiare soprattutto con l'ex di turno Papa che per tre volte vede il portiere Lombardi negargli la rete. Nel finale Rebocco in dieci uomini, espulso Devoto, poi Marco Iaione fallisce l'occasione per il raddoppio, ma non cambia la sostanza del match. Come visto nella nostra cronaca di ieri finisce invece con un pareggio dalle poche emozioni l'incontro tra Pegazzano e Monterosso, due occasioni a testa per sbloccare un punteggio che rimane inchiodato sullo 0 - 0. Soprattutto la squadra di Piropi va vicina alla rete nella ripresa con un calcio di punizione di Nicolò Minetti che centra la traversa a portiere battuto e con un'occasione divorata da Martelli da sottomisura. Infine tennistica e importante vittoria per il San Lazzaro Lunense in casa del fanalino Segesta. Partita che si mette subito male per gli ospiti che dopo appena 6' minuti rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione del portiere Neri e poi sbagliano anche un rigore con Del Sarto, ma non si fanno condizionare. Donadel su punizione sblocca il match sul tramonto della prima frazione, nella ripresa la squadra di Fregoso domina e chiude ogni discorso con la doppietta di Franzoni, la rete di Del Sarto il secondo gol di Donadel e la marcatura finale di Pigoni. In attesa dei recuperi gli spezzini superano l'Ameglia uscendo dalla zona Play - Out.



I TOP DI GIORNATA



CANALETTO: Prova di forza per la squadra di Bastianelli che si riprende subito dopo il K.O. in casa dell'Aurora e supera la Tarros Sarzanese nel big match di giornata.



REBOCCO: I "Viola" continuano a stupire in positivo superando un arcigno Marolacquasanta. Nel girone di ritorno 6 vittorie e 2 pareggi.



I FLOP DI GIORNATA



TARROS SARZANESE: Periodo nero per la squadra rossonera che nelle ultime tre partite ha conquistato un punto ottenendo un pareggio in pieno recupero contro il Pegazzano. La formazione di Sarzana viene superata in terza piazza dallo Sporting Club Aurora.