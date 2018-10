Il punto, Pegazzano fa suo il big match di giornata

Tarros cede nel recupero. Nunez Gomez per la vittoria del Follo all'ultimo tuffo. Levanto cala il tris sull'Antica Luni. L'unico pari tra Rebocco e Marola

La Spezia - Partito, finalmente, anche il campionato di I Categoria, un torneo come ben noto ridotto a sole 14 squadre. Andiamo quindi ad analizzare la prima giornata. Cinque gare che terminano con il segno 1 in schedina, una vittoria in esterna e un pareggio. Il big match era sicuramente Pegazzano - Tarros Sarzanese che si accende nel finale quando i padroni di casa erano già in inferiorità numerica per l'espulsione di Raspolini. All'85° ecco il vantaggio rossonero di Pinelli. Partita chiusa? Neanche per sogno perchè all'89° arriva il pari di Riccardo Russo e al 91° su azione d'angolo ecco la rete decisiva del difensore Nardini. Altro match interessante era Rebocco - Marolacquasanta con le due squadre che si dividono la posta in palio. Vantaggio Marola alla mezzora con Ricciardi su assist di Misiti, il pari arriva su rigore nella ripresa. Per i viola trasforma il penalty concesso per un fallo di Gasparini su Barrow. Parte con una vittoria il quotato Follo San Martino che passa proprio all'ultimo tuffo contro il Moneglia grazie a Nunez Gomez. Buona la partita della squadra di Plicanti in cui spicca l'ottima prova a centrocampo di Palagi. Tris del Levanto Calcio alla neo promossa Antica Luni grazie alla marcatura di Monti e alla doppietta dell'attaccante Righetti. Passa in trasferta il Riccò Le Rondini che supera il Sarzana 1906 con un gol in apertura di Ferrari che realizza con una bella conclusione al volo. Il Sarzana prova la via del pareggio soprattutto con un paio di occasioni di Tonelli, Santella e Rossetti, ma Pierini chiude lo specchio e la squadra di Baudone si porta a casa i tre punti. Netta vittoria per l'Ameglia che con Delfini e la doppietta di Fiorini supera il Ceparana andato a segno al "La Ferrara" con Mancuso. Esordio quindi positivo per la nuova formazione amegliese guidata in panchina da mister Ciuffardi. Infine uno sfortunato San Lazzaro Lunense deve cedere nel posticipo allo Sporting Club Aurora che si impone per 3 - 2 con le reti di Caffese, Ghiggheri e Cestari, mentre per gli ospiti vanno a segno Canalini e Pezzetti, ma pesano le traverse colpite dallo stesso Canalini e da Balloni sul risultato finale.



I TOP DI GIORNATA



PEGAZZANO: Partenza ottima per la squadra di Bordino che fa suo il big match di giornata contro la Tarros Sarzanese.



NUNEZ GOMEZ (Follo San Martino): All'ultimo tuffo dà la vittoria alla sua squadra, tre punti pesanti per iniziare al meglio la nuova stagione.



I FLOP DI GIORNATA



ANTICA LUNI: Passivo pensate nella gara d'esordio assoluto in I Categoria dopo la buona Coppa Liguria. Di certo il Levanto è avversario comunque ostico.



SARZANA 1906: Sconfitta tra le mura amiche dal Riccò Le Rondini per la neo promossa rossonera.



CLASSIFICA MARCATORI



2 RIGHETTI (Levanto Calcio)

2 FIORINI (Borgo Foce Magra A.F.)



1 rete per 15 giocatori