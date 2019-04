Il punto, Palagi riprende il Levanto in pieno recupero

Follo e Levanto restano appaiate in testa: potrebbe servire lo spareggio per decretare il vincitore del campionato. Vittorie con vista Play - Off per Sarzana e Tarros, mentre il Pegazzano pareggia con A. Luni che retrocede. Salve Marola e San Lazzaro

La Spezia - A soli 90' minuti dal termine della stagione di I Categoria si fa sempre più avvincente la lotta al titolo. Rimangono infatti appaiate dopo il big match di domenica le due capolista Follo San Martino e Levanto Calcio. Come visto nella cronaca di ieri al vantaggio rivierasco arrivato a 3' minuti dal termine con Nicora ha risposto in pieno recupero Palagi fissando il definitivo 1 - 1. Tutto si deciderà all'ultima giornata, ma anche questa potrebbe non bastare perchè in caso di arrivo a pari punti vi sarà da disputare lo spareggio per sancire la squadra che si aggiudicherà il salto in Promozione. Più difficile, ma possibile l'arrivo di più squadre in vetta dato che le due capolista sono seguite a tre punti di distanza da Sarzana, Pegazzano e Tarros. In quel caso si ricorrerebbe alla classifica avulsa e poi allo spareggio tra le due formazioni con il maggior numero di punti. Il Pegazzano intanto pareggia in casa dell'Antica Luni penultima della classe. Vantaggio ospite di Russo pareggiato da Franzoni, poi nel finale ecco la rete di Diamanti per gli spezzini e il definitivo pareggio di Pellini A. per i gialloblu. La squadra del presidente Casani saluta la I Categoria nonostante il risultato positivo tornando in II Categoria ad una stagione dalla promozione. Tutto facile invece per il Sarzana 1906 che sigla addirittura sei reti al fanalino di coda Ceparana Doppietta dell'ex di turno Rossetti e reti di Pieruzzini, Santella, Figliè e Nardi. Stessi punti per la Tarros Sarzanese di Fanan che batte per 3 - 1 il Rebocco che con questa sconfitta viene estromesso dalla lotta per i Play - Off. Botta e risposta tra Del Padrone e Arpe nella prima frazione, poi nella ripresa ecco le reti decisive dei bomber rossoneri Pinelli e Barattini. A tre punti dalla quinta piazza troviamo l'accoppiata Riccò Le Rondini - Borgo Foce Magra A.F. I gialloblu di Baudone ringraziano ancora l'esperto centravanti Ferrari la cui rete permette alla sua squadra di battere lo Sporting Club Aurora nonostante l'inferiorità numerica di inizio ripresa sancita dall'espulsione di Chella. Pareggio invece per il Borgo in casa del Moneglia passato in vantaggio con Marchi, ma le reti di Valletta e Taddei ribaltavano tutto. In pieno recupero Spintone firmava il pareggio degli azulgrana. Infine vittoria in rimonta per il Marolacquasanta in casa del San Lazzaro Lunense passato a condurre con Canalini. La doppietta di Quattromani e le reti di Vargas e Zangani sancivano invece la vittoria dei ragazzi di Fabiani che potevano festeggiare la salvezza matematica al pari della squadra di mister Biavati. Insomma campionato ancora vivissimo per le posizioni di testa e per definire la griglia Play - Off.



I TOP DI GIORNATA



PALAGI (Follo San Martino): Il suo gol a tempo scaduto permette al Follo San Martino di pareggiare i conti con il Levanto e mantenere insieme ai rivieraschi la vetta della classifica.



TARROS SARZANESE: Vittoria importante per la squadra di Fanan contro un avversario quotato e ancora in corsa per gli spareggi promozione come il Rebocco. Tre punti pesanti per i rossoneri.



MAROLACQUASANTA e SAN LAZZARO LUNENSE: Le due formazioni che si sono affrontate direttamente alla penultima giornata centrano entrambe il proprio obbiettivo della permanenza in categoria.



CLASSIFICA MARCATORI



19 IAIONE DAVIDE (Rebocco)



16 Romeo (Pegazzano)

16 Bariti (Follo San Martino)

16 Barattini (Tarros Sarzanese)



14 Righetti (Levanto Calcio)



13 Pinelli (Tarros Sarzanese)



11 Ravettino (Sporting Club Aurora)



10 Rossetti (Sarzana 1906)

10 Ferrari (Riccò Le Rondini)