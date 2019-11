Il punto, Marolacquasanta vola con Garibotti e Piastra

La Spezia - Continua con il suo incedere incessante il Marolacquasanta in testa al Girone D di I Categoria. A farne le spese questa volta il San Lazzaro Lunense che si deve arrendere alla magistrale punizione mancina di Garibotti e al raddoppio del solito Piastra. Cinque vittorie e una sconfitta nelle prime sei per la squadra di Fabiani, vera sorpresa di questo avvio di stagione, capolista con un punto di vantaggio sullo Sporting Club Aurora. La squadra di Sestri Levante cala il pokerissimo di reti in casa della Castelnovese: la doppietta di D'Amelio apre i conti per i ragazzi di Figone che poi rimpinguano il loro score con un'autorete e grazie alle segnature di Carluccio e Bo. Del solito Figaia il gol della bandiera per i locali di Cozzani schieratosi tra i titolari dal 1' minuto. La formazione di Figone unica squadra imbattuta di questo campionato.



In terza posizione, un punto più sotto, riprende quota il Casarza Ligure che sotto di una rete per il gran gol di Gaeta riesce a rimontare e battere il Riccò Le Rondini. Pareggia i conti il difensore spezzino Conti, poi nel finale Rugari e Pimentel fissano il definitivo 3 - 1. Torna a sorridere anche la Caperanese che nel big match di giornata supera di misura il Follo San Martino. Doppio vantaggio di Picasso e D'Alpaos, ma gli spezzini pareggiano con Lombardini e Giuntoni a tre minuti dalla fine. All'89° arriva però la rete di Musico che sancisce la vittoria dei verde blu di Piropi.



Sale in classifica anche l'Intercomunale Beverino che ha la meglio della Tarros Sarzanese grazie alla rete di Bettanin. La squadra di De Biasi deve anche recuperare una partita. Un gol al 93° minuto firmato Tonelli regala la vittoria al Sarzana 1906 nel confronto contro il Borgo Foce Magra A.F. al secondo stop consecutivo.



Infine primi punti e prima vittoria per il Pegazzano del neo tecnico Bruno che vince al debutto lo scontro diretto per la salvezza contro il neo promosso Arcola Garibaldina. Cinquina bianconera firmata da Romeo a segno con due reti, Tortorelli, Terribile e Azzaro. Di Agrifogli il gol della bandiera per i granata.



I TOP DI GIORNATA



INTERCOMUNALE BEVERINO: Grande vittoria nel match contro la quotata Tarros Sarzanese.



MAROLACQUASANTA: Continua a vincere e a convincere la squadra di mister Fabiani sorpresa e capolista di queste prime sei giornate di torneo.



CASARZA LIGURE: Vittoria in rimonta contro una squadra ostica come il Riccò Le Rondini e i granata di Lenzi rilanciano le loro ambizioni.



I FLOP DI GIORNATA



ARCOLA GARIBALDINA: Sesta sconfitta su sei e soprattutto un K.O. pesante contro una squadra come il Pegazzano che fino alla giornata precedente condivideva con i granata l'ultima piazza. Urge trovare una soluzione, magari anche sul mercato.



FOLLO SAN MARTINO: Caperanese era squadra in crisi, ma di sicuri valori. Arrivare al pareggio all'87° e incassare il gol della sconfitta all'89° deve fare comunque riflettere.



CLASSIFICA MARCATORI



5 ROMEO (Pegazzano)

5 PIASTRA (Marolacquasanta)

5 FERRARI (Riccò Le Rondini)

5 LOMBARDINI (Follo San Martino)



4 Figaia (Castelnovese)

4 Bonelli (Casarza Ligure)

4 Tedesco (Riccò Le Rondini)

4 Valletta (Follo San Martino)

4 Bettanin (Intercomunale Beverino)



G.L.